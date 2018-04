La cámara frente a la música

El fotógrafo Jorge Gómez impartirá un taller especializado en fotografía de espectáculos, este martes y miércoles, con prácticas en los conciertos de Nothing but Thieves y el Festival Roxy Guadalajara. Yorch, como se le conoce en el medio, empezó a trabajar en la fotografía de espectáculos en Zapopum, para luego trabajar para Cultura UdeG y el Teatro Diana. Su formación como profesional sucedió en el CUAAD de la UdeG, estudiando fotografía.

Para el fotógrafo, la primera recomendación para quien comienza en el arte de retratar conciertos es ver lo que sucede y buscar ese instinto para saber qué es lo que pasará en pocos instantes arriba del escenario. En un concierto, el fotógrafo trabaja contrarreloj, pues en ocasiones sólo puede retratar durante las tres primeras canciones del show.

El buen ojo también es necesario, por ello el curso comenzará con una contextualización histórica de la fotografía, donde después se centrará en la fotografía de espectáculos. Con ejemplos de su trabajo Yorch explicará conceptos como la composición e iluminación. La luz es uno de esos factores ineludibles en la foto, por lo cual el fotógrafo debe saber calibrar los valores de la cámara para capturar de mejor manera a los músicos.

Otro factor son las condiciones en las que llega el fotógrafo al concierto: no es lo mismo trabajar para un periódico que para un portal en línea, o hacerlo como freelance. Si bien pueden tomarse en promedio unas 20 imágenes (o muchas más), cantidad no es calidad: un buen fotógrafo prefiere sacar una gran fotografía y no tener una decena de imágenes medianamente aceptables.

Pasión por la imagen

La especialización en la fotografía de espectáculos fue algo que se fue dando de la mano con sus gustos: además de fotógrafo, Yorch es músico, por lo que el ambiente le fue afín desde el principio. Hay experiencias gratas al trabajar donde otros se divierten, como descubrir grupos, a la par de tener la oportunidad de fotografiar a músicos admirados. En particular, alguien a quien Yorch Gómez pudo retratar en acción y que admira como músico fue Morrissey, en sus conciertos en el Teatro Diana y en la primera edición del Roxy. La emoción no cesa cuando se trata de trabajar frente a figuras de la música.

No hay requisitos previos ni de equipo para inscribirse al taller. Una recomendación de Jorge es no buscar el equipo más caro: “El equipo no es limitante, no es pretexto”, afirmó.