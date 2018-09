La artesanía: memoria presente y eterna

El objeto artesanal satisface una necesidad no menos imperiosa que la sed y el hambre: la necesidad de recrearse con las cosas que vemos y tocamos, cualesquiera que sean sus usos diarios Octavio Paz, Poeta Mexicano.

En la historia, los seres humanos hemos tenido que crear herramientas que nos han permitido manipular los recursos y modificar la vida cotidiana para sobrevivir.

Pero, ¿por qué serían diferentes una taza de un supermercado y un jarrito de Tonalá? La diferencia consiste en que una de las dos carga la memoria y las metáforas.

En México, la palabra artesanía se aprende casi al nacer, forma parte de la definición de nuestras raíces. ¿Cómo sería un México si no existieran las artesanías? ¿Cómo habría sido nuestra historia y nuestro presente? ¿Qué sería del día de muertos sin su presencia en los altares?

Pero, ¿por qué artesanía y no arte? ¿Quiénes hacen arte y quiénes artesanías? Precisamente, las artesanías representan a quienes han quedado fuera de los espacios considerados como arte, a quienes no vemos pero están y permanecen. Eduardo Galeano les diría “Los nadies”, “... que no hacen arte, sino artesanía”. Que no necesitan una firma de artista sino que tatúan los ecos de las voces colectivas. Que no tienen un rostro, tienen miles.

Las artesanías son el resultado de la historia y la memoria en un presente, guardan mitos, técnicas, símbolos, oficios, ideologías, risas, dolores, manos, sudores, fuerzas y tradiciones. Tienen el arte, la imaginación, la creatividad integrados en el nombre, son la identidad.

Son la resistencia, la lucha popular del arte por el persistir, del estar hoy, aquí...

Hay que tener cuidado con confundir las artesanías con el pasado, es historia, sí, pero trazada en el presente, está en el mirar a la otra, al otro que está a nuestro lado y también nos está mirando, resiste, vuelve sus manos poesía, suda, se extiende en el tiempo, y nos permite sentirnos y reconocernos.

La artesanía significa la vida de ayer, ahora y siempre.

Ximena de Santiago Ramírez

ECOS DEL DEBATE

“La importancia de fomentar la actividad artesanal en las nuevas generaciones”

El producir una artesanía es preservar nuestra memoria e identidad. Se transforma en el resultado de una larga tradición oral con la cualidad de trascender generaciones y volverse una metanarrativa, la cual nos cuenta pequeños relatos familares, culturales y geográficos de sus autores y su pasado. Fomentar, instruir y consumir el resultado de estas prácticas es rendir un tributo a nuestros ancestros y su capacidad creativa, al lugar de donde provenimos y a las raíces que no debemos olvidar.

Miriam Jiménez

Considero importante retomar los trabajos manuales no solo en las nuevas generaciones, sino en la sociedad en general, ya que esto nos permite valorar el arduo trabajo que implica producir artefactos desde nuestra imaginación a los que les ponemos el corazón, tiempo y atención para formar piezas únicas. Mantener las actividades artesanales es asegurar la originalidad y creatividad humana y evitar entregarnos de lleno a un sistema de producción en el que todo se ve de la misma forma.

Lorena Jaqueline Aguilar Gómez, Voluntaria Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Herencia de conocimiento y pasión

Rodolfo se define como artesano, músico, estudiante de psicología y la habilidad de ser una persona autodidacta. Por su parte, Antonio se define como un joven que lucha por lo que quiere, y persistente frente a los retos a los que se enfrenta en el campo de las artesanías. La influencia que sus familias han tenido en ellos se refleja en valores como la responsabilidad y la honestidad. En especial el caso de Rodolfo “Ser joven y ser artesano significa mucha responsabilidad, el legado de mi padre y abuelo se refleja en mí, ahora yo tengo esa línea sucesiva”. “Es triste que familias tradicionales ya no quieran seguir trabajando (como artesanos). Yo siento que como hago lo que me gusta no es trabajo”, expresó Antonio.

Además de crecer en un entorno donde abuelo y padre son referentes importantes entre artesanos de vidrio soplado, fue durante el bachillerato técnico donde Rodolfo perfeccionó sus habilidades en cerámica, antes disfrutaba de dar pinceladas en el taller de la familia. Tuvo clases particulares con su abuelo e iniciaron la travesía en diferentes concursos.

Para Antonio la historia inició a los 11 años. “En la escuela había que hacer unas mascaritas de plastilina, pero como en la casa no teníamos ese material, recordé que teníamos barro e hice mis mascaritas de barro. Recuerdo que a mi maestro le gustaron tanto que las compró”. A esa edad también obtuvo su primer premio por una máscara de papel mache en la tradicional fiesta de los tastoanes en Tonalá. “El concurso era para adultos, pero yo gané una mención honorífica. En las ediciones siguientes abrieron la categoría infantil”.

Ser joven y ser artesano significa estar en constante aprendizaje de los adultos. “Como jóvenes tenemos todo a nuestro alcance, escuelas, programas, el internet; todas son herramientas útiles” comentó Rodolfo. Además, la trayectoria de Antonio está marcada con el primer lugar en Cerámica Tradicional por el Instituto de Artesanía Jalisciense. Así mismo, es la persona seleccionada a nivel estatal para representar a México en Colombia durante los primeros días de septiembre.

Como artesano, Antonio también comparte sus conocimientos y técnicas impartiendo talleres en instituciones educativas públicas y privadas como el ITESO. Inclusive ha impartido talleres a alumnos de kínder, es una manera de promover el gusto por las tradiciones regionales.

Mensaje para los jóvenes

“Cuando encuentras algo que te llama la atención, no hay que dejarlo pasar. Hay que arriesgarse a hacer aquello que nos apasiona y las cosas irán tomando su lugar poco a poco. La artesanía me ha dado mucho. Me siento completo y realizado”.

Antonio Díaz Medrano

“Toda la admiración y respeto a familiares como mi abuelo. Estoy agradecido por tener espacios para que se escuchen nuestras voces. Una felicitación por estos proyectos.”

Rodolfo Pila García.

PERFIL

Antonio Díaz y Rodolfo Pila

Antonio de Jesús Díaz Medrano y Rodolfo Alejandro Pila García son dos jóvenes que han crecido entre el trabajo y el talento de elaborar artesanías principalmente de barro. Ambos, artesanos y músicos, retoman el conocimiento de padres y abuelos para mantener vivo el fulgor que caracteriza a los pueblos alfareros como Tonalá.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Esfuerzos que dan resultado

Francisco Padilla López, también conocido como Paco Padilla es un alfarero originario de Tlaquepaque. Estudió la Ingeniería Química Ceramista. Realizó estudios de posgrado en España e Italia para implementar técnicas en cerámica basadas en la termodinámica. También es compositor y cantante de música tradicional mexicana. Se caracteriza por reunir el folclor que distingue a los pueblos, así como las tradiciones y valores.

En el año 1976 inició su carrera como cantautor en el grupo “La propuesta” en la ciudad de México. A la par de sus estudios en Europa se desempeñó como músico. Durante su trayectoria no se ha desprendido de las raíces mexicanas, prueba de ello que en 1997 fue galardonado con la medalla “Francisco Medina Ascencio” Premio Estatal que se otorga al artista jalisciense con arraigo popular.

Francisco Padilla tiene presencia internacional, principalmente en la ciudad de Madrid, donde tiene presentaciones al menos una vez al año en “Casa América” y Café Libertad 8”. También ha sido invitado a Portland, Oregon y otras ciudades de Estados Unidos y Cánada.

