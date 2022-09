La Universidad de Harvard anuncia la Conferencia de Otoño 2022 de la Serie ‘Eduardo Matos Moctezuma’

El día de hoy, la prestigiada Universidad de Harvard anunció la Conferencia de Otoño 2022 de la Serie ‘Eduardo Matos Moctezuma’, la cual estará a cargo de la curadora asociada de Arte Americano Antiguo del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Laura Filloy Nadal, quien dictará la conferencia ‘Una mirada al pasado desde el presente: (re)construyendo materialidades mesoamericanas entre lo físico y lo efímero’, este próximo martes 4 de octubre a las 19:00 horas, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.

Así las cosas, para la realización de esta serie en México, la Universidad de Harvard recibe el apoyo de la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo Nacional de Antropología (MNA) y el Museo del Templo Mayor (MTM).

Por otra parte, Laura Filloy Nadal fue nombrada curadora asociada de Arte Americano Antiguo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en 2022; ha sido conservadora perito del Laboratorio de Conservación del MNA, así como profesora de asignatura en las escuelas nacionales de Antropología e Historia (ENAH) y de Conservación, Restauración y Museografía ‘Manuel del Castillo Negrete’ (ENCRyM), ambas instituciones adscritas al INAH.

Laura Filloy Nadal es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRyM, así como maestra y doctora en Arqueología por la Universidad de La Sorbona, en París.

Entre las distinciones que ha recibido se encuentran su nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, además de los Premios INAH ‘Paul Coremans’, en la categoría de Mejor Trabajo de Conservación, por la restauración de la máscara de Pakal de Palenque, y la mención honorífica del Premio ‘Alfonso Caso’, en Arqueología, por su tesis doctoral, la cual será publicada próximamente por el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Como un reconocimiento a la trayectoria del destacado arqueólogo e investigador emérito del INAH y Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022, además del propósito de refrendar su compromiso de colaboración educativa y de investigación con México, la Universidad de Harvard estableció, en 2017, la Serie de Conferencias ‘Eduardo Matos Moctezuma’, la cual es posible gracias a la generosidad de José Antonio Alonso Espinosa, además de la iniciativa de David Carrasco y Neil L.

Rudenstine, Professor for the Study of Latin America de la Harvard Divinity School y el Departamento de Antropología de Harvard.

Esta es la primera serie de conferencias en honor a un investigador mexicano en los casi cuatrocientos años de historia de Harvard, y es producto de casi cuatro décadas de colaboración cercana entre los profesores Matos y Carrasco en torno a la excavación y proyectos de investigación del Templo Mayor de Tenochtitlan.

Asimismo, es resultado de la colaboración entre el David Rockefeller Center for Latin American Studies, la Harvard Divinity School, el Moses Mesoamerican Archive y el Peabody Museum of Archaeology and Ethnology de Harvard.

El profesor emérito del INAH, Eduardo Matos Moctezuma, así como una distinguida delegación de académicos de Harvard, asistirán a la conferencia de Laura Filloy Nadal, en la Ciudad de México.

Finalmente, el evento será gratuito y abierto al público; aunque debido a restricciones sanitarias, el aforo estará limitado a 250 personas y el uso de mascarilla será obligatorio durante la conferencia. Para registrar su asistencia se deberá escribir un mensaje de solicitud al correo electrónico: lorenarodas@fas.harvard.edu. De igual modo, la conferencia será transmitida en vivo a través de INAH TV, el canal de la dependencia en YouTube.

