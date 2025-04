SAT: ¿Cuál es el motivo más común para rechazar tu devolución de impuestos?

Faltan pocos días para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de por finalizado el plazo fijo para la declaración anual de impuestos correspondiente al año 2025, sin embargo, recientemente algunos de los contribuyentes han advertido que no han recibido la devolución de impuestos a pesar de haber presentado su solicitud.

Ante esto, datos oficiales del órgano administrativo indicaron que más del 30 % de las solicitudes de devolución de impuestos son rechazadas debido a errores que cometen los usuarios al momento de presentar su declaración.

De acuerdo con la institución algunos de los motivos más recurrentes del porqué se rechazan las solicitudes son por fallas o errores en los datos personales como letras o números faltantes, información incorrecta o poco certera, omisión de ingresos y muchas otras cuestiones que impiden que el proceso de declaración avance con normalidad.

Asimismo, también se ha señalado que otra de las situaciones más comunes por el cual el SAT rechaza la devolución de tu saldo a favor es debido a la incorporación de deducciones que no cumplen con todos los requisitos establecidos, es decir, facturas que no cuenten con la información solicitada por la ley o pagos que no se han realizado por los métodos aprobados por la normativa fiscal vigente.

De igual manera, las inconsistencias en las facturas son otra de las causas del rechazo para la devolución de impuestos, ya que presentar comprobantes fiscales erróneos o mal estructurados representa una falta grave que imposibilita que el debido trámite se lleve a cabo.

Es así que si tú solicitaste tu devolución de impuestos y no los has recibido puede ser porque la solicitud fue rechazada y el primer paso para solucionarlo, según recomienda el SAT, es identificar exactamente cuál fue el error para después contactarte directamente a la línea de ayuda presencial o telefónica de la institución para que puedan brindarte ayuda y orientación.

