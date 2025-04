Mujeres Bienestar: ¿Quiénes cobran el miércoles 23 de abril de 2025?

Durante abril de 2025, las mujeres registradas en el Grupo 2 del programa estatal Mujeres con Bienestar recibirán un depósito de dos mil 500 pesos correspondiente al segundo bimestre del año. Este apoyo, promovido por el Gobierno del Estado de México, tiene como propósito reforzar la economía de las familias beneficiarias.

Aunque los pagos comenzaron el 16 de abril, se presentó un leve retraso con respecto a la fecha original, debido a complicaciones logísticas provocadas por el periodo vacacional de Semana Santa.

¿Quiénes recibirán el pago el miércoles 23 de abril?

La Secretaría de Bienestar del Estado de México informó que los depósitos se realizarán de manera gradual, comenzando el 21 de abril. Se recomienda a las beneficiarias del Grupo 2 mantenerse atentas especialmente los días 22 y 23 de abril, fechas en las que comúnmente se procesa el pago para quienes pertenecen a este grupo.

La entrega de apoyos se organiza conforme a la primera letra del CURP de cada beneficiaria:

Grupo 1 (letras A y B): ya recibió su pago

Grupo 1 (letras C y D): iniciará cobro desde el 21 de abril

Grupo 2 (letras E, F, G, H): probable depósito entre el 22 y 23 de abril

Grupo 3 (letras I, J, K, L, M): se espera pago en las mismas fechas

Grupo 4 (letras N, Ñ, O, P, Q, R): pagos serán posteriores

Grupo 5 (letras S, T, U, V, W, X, Y, Z): cerrarán el calendario

Si aún no has recibido el depósito, no es motivo de preocupación, ya que el periodo de entrega está programado para extenderse hasta el 30 de abril de 2025. Si al finalizar el mes el pago aún no se refleja, puedes comunicarte al 5593701223 o acudir al CEDIS municipal correspondiente.

Entre las posibles razones por las que el apoyo no ha sido depositado se encuentran: haber cumplido 63 años (edad en la que se transfiere al programa federal de pensión), no haber activado la tarjeta bancaria, o que haya vencido el plazo del beneficio.

