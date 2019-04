“La Catedral gritaba de dolor”

El pasado lunes 15 de abril Francia vivió horas de angustia y tristeza con el incendio del que fue presa la Catedral de Notre Dame en París, un símbolo arquitectónico, histórico y religioso que ha sido testigo del desarrollo del mundo. Construido hace ocho siglos, este inmueble no solo es un tesoro invaluable para los parisinos, también lo es para los miles de extranjeros que a diario visitaban la edificación para tomarse la foto del recuerdo.

Carlos Millán, gerente de la oficina de París de Morton Subastas, narra cómo fue para los parisinos y los extranjeros que como él, vivieron este siniestro que destruyó a la aguja realizada en el siglo XIX por Eugène Viollet-le-Duc y parte de la armadura en madera que tenía la Catedral del siglo XIII, al que se le conocía como “el bosque”.

“Cuando se cae la aguja, fue algo espeluznante, terrible, porque era como si la Catedral estuviera gritando de dolor; pensábamos que todo se iba a perder, pero fue muy buena la intervención de la cadena humana y los bomberos que se arriesgaron a meterse en el edificio cuando todavía estaba ardiendo”.

Recalca también que se perdieron los pequeños rosetones que estaban más pegados a la parte de la armadura de madera, “los grandes rosetones de los laterales y de la fachada principal, esos se salvaron. En el interior se rescató la corona de espinas, la capa del Rey Luis El Santo y el tesoro, entre otros”, comparte.

Y de los males, el menor, otras de las obras más importantes que fueron puestas en resguardo, precisamente por la cadena humana y los bomberos, son por ejemplo, el gran órgano, “pero sí necesita una restauración. Hay una serie de pinturas que la Catedral tiene que son muy importantes y que se llaman ‘Les Grands Mays’, que fueron realizadas por la corporación de orfebre en París en el siglo XVII, cada mayo regalaban a la virgen una pintura religiosa. Hay una Piedad que también se rescató, hecha en el siglo XVIII por Nicolas Coustou”.

Mirando al pasado

Recuerda Millán que Notre Dame ya había tenido una restauración importante a mediados del siglo XIX. “Cuando fue la Revolución hubo un intento de incendiarla pero no funcionó, estuvo como una bodega de alimentos y vino. Pero tuvo un renacimiento cuando se casa Napoleón con Josefina, así también cuando es su coronamiento, pero ya para la época en la que él cae, la Catedral estaba en muy mal estado y será Víctor Hugo quien lance un llamado de atención a los parisinos y se decida restaurar a la Catedral”.

Subraya que la intervención de ese tiempo para salvar Notre Dame, fue polémica porque Eugène Viollet-le-Duc desconocía aspectos importantes del contexto de lo que era lo original de la Catedral. “Hizo investigaciones, pero también implementó el uso de su imaginación para hacer algunas reconstrucciones como la aguja que fue la que ardió y se quemó (hace unos días)”.

Patrimonio invaluable

Como especialista de Morton Subastas, dice Millán que desconoce de cuánto podría ser la valuación de este inmueble. “En México no tenemos un departamento de arte medieval, porque para nosotros no es nuestro giro, no es que en el país tengamos la oportunidad de vender arte medieval. Entonces, es complicado para nosotros, además estamos hablando de un cálculo de un edificio histórico, nosotros nos dedicamos a la valuación de joyería y obra de arte”.

Pero reconoce que si los millonarios del país están donando a la causa, es porque es un Patrimonio de la Humanidad invaluable. “La gente de todas las naciones íbamos a visitarlo, es más, era el monumento más visitado de París, no era la Torre Eiffel”.

Sobre la reconstrucción

Las grandes fortunas de Francia han hecho ya sus donaciones para que inicie en cuanto se pueda la restauración de la Catedral. Y si bien el presidente Emmanuel Macron había dicho que la renovación tomaría cinco años, los especialistas consideran que serían al menos 10 años, el doble de lo que él había considerado. “El techo era de roble, por ejemplo, y ahora comienzan estos grandes cuestionamientos de cómo va a ser la reconstrucción de la Catedral”.

CARLOS MILLÁN. Gerente de la oficina de Morton Subastas con sede en París.

Las obras rescatadas se fueron a Louvre, “el museo está muy cerca de la Catedral, además tiene toda estructura para conservarlas, en lo que se decide cuál será el protocolo y el proyecto de restauración que va a tener la Catedral”.

Mientras tanto el público internacional y más que nada los parisinos, están muy pendientes de las últimas noticias en torno a este icono que paralizó al mundo y conmovió a propios y extraños tras su incendio. La cobertura sobre lo que sucede con Notre Dame está a la orden de día y son muchos los interesados en que vuelva a lucir orgullosa y monumental como hasta el 15 de abril antes de su colapso.