“Klara y el Sol”, la nueva aventura de Kazuo Ishiguro

El Premio Nobel de Literatura británico Kazuo Ishiguro lanza internacionalmente su novela “Klara y el Sol”, editado por Anagrama, con traducción de Mauricio Bach. Es su primera novela después de ser reconocido por la Academia Sueca.

Su editora en español, Silvia Sesé (de Anagrama), comentó cómo el autor vuelve a explorar los temas que ha tratado en su obra, con un nuevo punto de vista: “Propone una gran meditación sobre la soledad, también es una novela muy melancólica, y es una novela sobre la memoria”. Klara, la protagonista del relato, es una AA (“amiga artificial”), un robot de compañía al que acompañamos desde su llegada a una tienda especializada. El personaje va aprendiendo el mundo que la rodea: “En ese sentido es una novela de aprendizaje. Lo que quiere, a parte de su objetivo (el cuidado de chicos adolescentes) necesita aprender lo máximo del mundo. Este punto de vista tan peculiar (narrado en primera persona) nos coloca en un estadio de puro descubrimiento con Klara”, agregó Silvia.

Sobre el contexto de ciencia ficción el autor plasma una trama que se va develando con sutileza, en gran medida por la visión y características de su protagonista: “Klara viene del mundo de los libros para niños. Siempre me han fascinado estos libros, con muchas imágenes y una relación entre lo que se ve y lo que cuenta la historia verbal. Hace unos 5 o 6 años tuve una idea para un libro ilustrado. Me fascina ese mundo que se crea. El adulto quisiera proteger al niño, protegerlo de la realidad: uno presenta una versión amable del mundo, pero uno puede ver un tipo de guiño a la soledad y obscuridad. Es como si los adultos dijeran ‘No quiero mentirte, pero por ahora digamos que el mundo es un mundo feliz’. Aunque en el trasfondo se intuya la tragedia, la tristeza, el enojo o la obscuridad. Me fascina eso, Klara en cierto sentido es una creatura de ese mundo de historias”.

En otra novela, “Nunca me abandones”, el autor explora y cuestiona los sentimientos de la condición humana en personajes peculiares (clones en ese caso). Sobre esa resonancia de su propia obra, el autor comentó: “Creo que sí hay una relación con esa novela anterior, pero no lo pensé cuando la escribía. Fue hasta el final de la escritura cuando se me ocurrió que es una especie de respuesta, mi propia reacción a ‘Nunca me abandones’. A un nivel emocional, no intelectual. Hace unos 6 o 7 años tuve que releer mí novela y pensé ‘Este libro es muy triste, el tipo que la escribió necesita animarse’. La escribí hace unos 18 años, quizá ya soy más optimista. En otras cosas soy más pesimista, pero soy optimista en cuanto a la naturaleza humana. Quise escribir una historia que tal vez se acercara a un territorio similar, pero expresando esperanza. Era importante para mí que el personaje principal nunca perdiera su punto de vista infantil”.

Kazuo comentó sobre esa circunstancia de ser su primer libro post-Nobel: “Ya llevaba un tercio de la novela cuando me otorgaron el Premio Nobel. No afectó la escritura, cuando sucedió ya llevaba unos tres años planeando el libro, ya había comenzado a escribirlo. A esa altura ya era un proyecto sólido, no modificó nada”.

