Javier Sicilia considera elecciones en México "una cortina de humo"

El poeta y activista mexicano Javier Sicilia calificó hoy como "una cortina de humo" las próximas elecciones en su país y pidió la despenalización de las drogas, así como el control de las armas, para acabar con la criminalidad.

"Yo no voy a fingir una democracia, cuando no la hay. Por eso no iré a las urnas. Ahora mismo se está matando a gente y hay un estado de excepción que quiere ser legalizado", dijo el poeta y dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en una conferencia que ofreció en la Universidad de Miami.

El activista pidió una vez más la regularización de armamento como paso "necesario" para acabar con la realidad "atroz" de la violencia que sufre el país y aseguró además que unas dos mil armas entran cada día en territorio mexicano.

Pidió también la despenalización de las drogas, "no sólo en Estados Unidos, si no en América Latina".

"En México tendría que haber sucedido hace mucho tiempo, porque el combate contra la droga es precisamente lo que ha generado células de verdaderos delincuentes y redes de trata", aseguró el autor de "El deshabitado".

"Me aterra oír que la discusión política fundamental es la corrupción. ¿Y las víctimas, los desaparecidos, las redes de trata, ya no existen?", dijo a Efe Sicilia tras el acto.

El activista abogó por una política de unidad nacional "que ponga el mínimo suelo de justicia y paz que permita transitar a una verdadera democracia", en un país donde, a su juicio, "reina la impunidad".

"Esta impunidad mató a mi hijo y a sus seis amigos, y sus asesinos no han sido sentenciados a pesar de que hay 21 personas vinculadas con ese crimen", dijo Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado en 2011 a manos de un grupo criminal.

El activista aseguró que los partidos políticos se convirtieron en "colaboradores del crimen al invertir dinero en campaña y no en abrir fosas", y lamentó que la cuestión de los desaparecidos no sea una prioridad de los candidatos para las elecciones del próximo julio en su país.

"Las cenizas de mi hijo tienen rostro, pero la de los desaparecidos no. Más de 140 personas están en fosas clandestinas hechas por el gobierno, las entierran como setas", denunció el poeta.

Dijo que es un error considerar "la cuestión de las drogas como un problema de seguridad nacional, en vez de un problema de salud pública", cuyo inicio se encuentra, a su juicio, en "la estupidez de (el expresidente de EEUU) Nixon de declarar la guerra contra las drogas".

A consecuencia de las amenazas vía telefónica que el activista ha recibido, Sicilia reconoció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha brindado protección y por ese motivo lleva encima un "botón de seguridad", un pequeño aparato que mostró a Efe y al que puede recurrir "si tiene algún problema" y le permite conectarlo con un "sistema de seguridad", dijo.

El poeta quiso revivir los momentos posteriores a la muerte de su hijo, cuyo deceso ocurrió mientras él se hallaba en Filipinas, y escribió el poema "El hueco del abismo: aproximaciones a mi experiencia del silencio".

"Me dije que nunca volvería a escribir un poema más. No quiero colaborar con palabras a un mundo donde se puede matar, hay redes de trata y esclavas sexuales. No quiero hablar en un mundo así", dijo Sicilia.

El escritor publicó en 2016 el relato autobiográfico "El deshabitado", en el que expone, a través del ejercicio de la escritura, el dolor que le causó la pérdida de su hijo.

Sicilia vinculó parte de la crisis que está viviendo México a "la pérdida de la palabra", donde el sufrimiento del mundo se debe "a la minimización del lenguaje para expresar las verdades", y aseguró que solo "cuando su país recupere la paz y puedan reconciliarse, entonces escribirá poesía".

