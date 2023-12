Nacido en Guadalajara, el caricaturista Saúl Herrera “Qucho” inauguró esta noche su exposición “Arte y Pasión”, en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) en Zapopan.

“Qucho”, quien colabora con EL INFORMADOR desde hace 10 años, pero con 26 años de trayectoria, agradeció la apertura de PALCCO para montar esta muestra que reúne un total de 26 cartones publicados durante los últimos cuatro años.

“Me da gusto que exista esa apertura para quienes nos dedicamos a la caricatura. Estoy bien agradecido de que se puedan mostrar 26 obras, lo mejorcito de los últimos cuatro años de mis 26 años de trayectoria y estamos bien contentos de celebrarlo”, compartió.

La exposición cuenta con variedad de cartones, como mencionó “Qucho”, que van desde el futbol hasta la política, entre ellos, están algunos que generaron polémica en su momento, como aquel que retrató la firma de la reforma electoral paritaria enviada por el gobernador de Jalisco y aprobada por el Congreso del Estado sin moverle una sola coma.

“Encuentras de todos los temas que a mí me apasionan, entre ellos el futbol, la política y algunas cosillas por ahí. Quería que dejaran una huella, porque estos cartones me trajeron mucho estrés, muchas complicaciones, pero también satisfacciones porque me di cuenta que la gente también apoya a los creadores y recibí también muestras de apoyo… Aunque también reclamos”.

Incluso, aprovechó el evento de apertura para reclamarle al gobernador de Jalisco que dejó de compartir sus cartones tras llegar a su actual cargo: “El gobernador, cuando él estaba en campaña, que era opositor, compartía mis cartones y una vez que llegó al poder, ya no vi que compartiera nada”.

En la muestra, los asistentes podrán ver cartones dedicados al club Atlas y su bicampeonato en la Liga MX; también hay de las Chivas de Guadalajara y sus últimos dos títulos, en 2006 y la Concachampions de 2018, así como varios dedicados al cineasta Guillermo del Toro y su película “Pinocchio”; así como a Juan Rulfo, escritor jalisciense.

“Qucho” compartió que uno de los cartones más trágicos que están en la exhibición fue el que representó el feminicidio de Vanessa Gaytán, cometido por su ex pareja en abril de 2019 frente a Casa Jalisco y que, pese a haber solicitado en múltiples ocasiones protección, no recibió la ayuda necesaria que protegiera su vida, por lo que el monero dijo que lo exhibe en la galería para no olvidar.

“Ese cartón es muy triste, muy trágico y me lo traje para no olvidar, que no olvidemos que una persona que buscó refugio en varios niveles del gobierno y de la autoridad, no lo recibió”.

La muestra “Arte y Pasión” estará abierta hasta el próximo 20 de diciembre y no tendrá costo alguno para quien desee visitarla en PALCCO, ubicado en Av. Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, Zapopan, Jalisco.

Cabe señalar que el “Qucho” inició su carrera en el periódico Siglo XXI; también estuvo en Ocho Columnas, Récord (Diario Deportivo), Proceso en Jalisco y Mediotiempo; actualmente es colaborador de esta casa editorial. El caricaturista combina técnicas de ilustración pintura tradicional y digital para darle más dinámica al cartón.

MF