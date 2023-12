A partir de mañana, 4 de diciembre, y hasta el próximo 5 de enero de 2024, el monero Qucho presentará la exposición “Arte y Pasión” en la Galería Mixta de Palcco (Av. Central Guillermo González Camarena 375). A propósito, el cartonista dialogó con EL INFORMADOR sobre este proyecto donde reúne 25 piezas que también estarán a la venta.

“La inauguración será a las 19:00 horas, donde vamos a presentar trabajos publicados, algunos que salieron en EL INFORMADOR y también dibujos deportivos, los cuales son mis dos áreas de trabajo. Me invitó la gente de Palcco y estoy feliz porque, además de mostrar mi trabajo de manera individual, voy a poder convivir con muchos amigos”, señala Qucho en entrevista, destacando que el público podrá encontrar cartones de cinco años hasta el presente.

“Hay cartones que han sido mis favoritos y cartones que también han sido muy populares y muy trascendentes a lo largo de este tiempo”. Comparte además que no tuvo ninguna restricción con respecto a las piezas que quería mostrar. “La verdad es que mis trabajos son polémicos, pero no vi la posibilidad de que fueran a rechazar alguno; elegí lo más popular y aceptado por la gente”.

Los cartones están impresos en formato canvas, “parece que son pinturas al óleo, se me hicieron padrísimas, son 25 impresiones, algunas en este proceso y otras en formato como de fibra de acrílico”.

Habrá cartones memorables del campeonato del Atlas, otros de Chivas y de política en general y temas sociales, como cuando hubo escasez de gasolina, “hay una imagen que yo hice invitando a la gente a que se moviera en bicicleta y se me hizo muy simbólica y significativa. Gente activista del ciclismo me ha pedido ese cartón”.

Refrenda que además de la intención de que se conozca la galería, también el público puede llevarse las piezas a precios razonables, pero se entregarán hasta que finalice la muestra. Acota el monero que la última exposición que tuvo fue hace cinco años en el Paseo de Chapultepec y fue de gran formato.

Retoma todos los temas de interés. CORTESÍA

Sobre la oportunidad de que más gente vea su trabajo, resalta: “Hay gente que me deja mensajes de que le gusta conservar los cartones y que le gustaría tenerlos. Y creo que esta es una buena oportunidad para ello. Me he topado con gente que recorta mis cartones del periódico y los tiene pegados en algún lugar, y para mí, ver eso como cartonista, en lo particular me llena de mucha emoción, porque hay gente que tiene ese cuidado todavía de conservar un cartón muy entrañable que le haya dicho algo en ese momento”. Resalta que en ese sentido está la desventaja de lo digital, porque si el usuario no lo descarga a tiempo cuando lo ve, se le puede perder en un mar de información, incluso si lo guarda en el celular también se le puede perder.

Qucho, desde hace tiempo, ya no dibuja a lápiz para hacer sus cartones, sólo emplea las herramientas digitales. Dice que este proceso le parece más práctico y el resultado impreso en el periódico le deja mejores resultados, “pero sí extraño los materiales tradicionales”, confiesa que compró una libreta de apuntes, un lápiz y un estilógrafo desechable con el fin de no olvidarse de dibujar así, “porque se disfruta más dibujar sobre papel y tener esos archivos físicamente, pero la verdad es que el tiempo te consume”.

Finalmente, sobre otros planes que tiene en mente, destaca que está la intención de publicar un libro, el cual será una recopilación de los últimos cinco años de sus cartones sobre política, futbol y sociedad. “Yo espero que a partir de enero o febrero ya lo tengamos listo físicamente para presentarlo”.

Qucho es uno de los moneros más destacados a nivel local. EL INFORMADOR/ A. Navarro

CT