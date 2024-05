Presenta Qucho libro recopilatorio de cartones

El monero de El Informador, Saúl Herrera mejor conocido como “Qucho”, presentó su libro recopilatorio “Cartones de Saúl Herrera” , en el cual presenta una compilación de múltiples cartones presentados durante los últimos años de su carrera.

En la Asociación de Fabricantes de Muebles (AFAMJAL), el monero de El Informador presentó su libro frente a una multitud de asistentes conformada por familiares, amigos, periodistas, entre otros.

Este libro ha sido uno de los objetivos del cartonista, afirmando que plasma en sus dibujos y publicaciones lo que siente y buscando apoyar a la sociedad.

“Yo reflejo en mis cartones lo que siento y lo que percibo con el simple afán de hacerlo utilizando mi espacio porque creo que el cartón político ayuda a una sociedad más democrática y es lo que trato de hacer todos los días”.

Qucho dijo que divide su vida laboral por sexenios presidenciales y estatales, mencionando que entre el Gobierno estatal y federal hay similitudes en sus titulares, poniendo de ejemplo que acaparan la atención en lugar de los personajes de su gabinete.

“Mi libro es una compilación de 6 años que ha durado el gobierno del señor gobernador de Jalisco y de Andrés Manuel López Obrador. Toda mi vida la he dividido en sexenios , este sexenio me pareció muy particular en los que yo encuentro personas similares y lo pueden ver, esenciales en la vida nacional y que han acaparado la atención”, resumió.

Entre sus cartones, destacan los temas políticos y deportivos, dos de sus grandes pasiones.

Qucho comentó que ha tenido críticas a su trabajo tras los cartones que ha hecho en referencia al presidente López Obrador, diferenciando el trato que tenía por parte de la población al hacer cartones sobre el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Quisiera abordar lo que sucede con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno que me pareció bastante curioso porque, con Peña Nieto, hacías un cartón y la mayoría de la gente te lo aplaudía, pero con López Obrador tienes un montón de gente que lo sale a defender. Yo pensé que eso iba a durar un mes o un año cuando mucho, pero aún hoy, haces un cartón, muy diferente de lo que pasaba con Peña Nieto, que todos te lo aplaudían, en este caso contrario la gente sigue defendiéndolo”.

En cuanto a la llamada Refundación, el monero señaló que hay mucho descontento con el gobernador de Jalisco y que el mandatario se ha llevado críticas por sus decisiones durante su gobierno.

A la presentación del libro de Qucho asistieron personajes como Natalia Juárez, candidata al Senado de la República por Jalisco; Mara Robles, diputada local de Hagamos; periodistas como Diego Petersen, colaborador de El Informador, entre otros.

