Impulsarán proyectos culturales de interés ciudadano

Crear redes de apoyo para facilitar y agilizar proyectos culturales de los ciudadanos es la propuesta de la Fundación Cultura en Movimiento, organización interna del partido Movimiento Ciudadano que, encabezada por Martín Almádez como delegado estatal de la fundación, busca consolidarse como una herramienta capaz de impulsar vínculos, convenios y compromisos con asociaciones, organismos y empresas para impulsar iniciativas con impacto artístico, comunitario y social durante todo el año.

Martín Almádez señala que a partir de hoy, Fundación Cultura en Movimiento dará a conocer sus principales propósitos y ejes de trabajo que comenzarán en 2020, además de abrir sus puertas a propuestas ciudadanas, talentos emergentes y artistas consolidados de cualquier disciplina creativa y que voluntariamente también puedan ayudar con su experiencia a concretar proyectos que les interesen.

En entrevista con esta casa editorial, Martín Almádez puntualiza que Fundación Cultura en Movimiento tendrá distintas áreas de acción para apoyar proyectos con fines exclusivamente culturales. Por ejemplo, se espera trabajar y tener acercamiento con los diputados de cada uno de los 20 distritos de Jalisco o representantes de las 12 regiones estatales, y que sin importar su color o ideología política puedan sumarse desde sus trincheras a las necesidades que requerirá cada proyecto, incluso para que también puedan buscar recursos económicos a través del Congreso del Estado o de la Cámara de Diputados, por ejemplo.

“La comunidad cultural es muy celosa y desconfiada ante cualquier iniciativa que tenga que ver con un partido político. Nosotros lo que buscamos es que, si bien salimos de un partido político, porque esa es nuestra plataforma, no respondemos a intereses políticos, no estamos iniciando en un periodo electoral, no estamos condicionando a que la persona se integre, se afilie o sea partícipe de ello”, explica Martín Almádez.

Tener acercamiento con las direcciones culturales de cada municipio o con la Secretaría de Cultura Jalisco también está en los planes de la Fundación Cultura en Movimiento, y dependiendo del proyecto en puerta es cómo buscarán, si es necesario, a entes gubernamentales que puedan sumarse.

Martín Almádez destaca que Fundación Cultura en Movimiento no brindará recursos económicos propios a los proyectos que lleguen a sus puertas, pues desde el organismo solo se brindará acompañamiento, asesoría y gestión a ciudadanos o artistas que busquen apoyos para echar a andar su propuesta dependiendo de cada caso.

“Buscaremos de qué manera un proyecto puede tener mayor impacto en la sociedad. Nuestro objetivo es que haya convivencia y participación, que la gente entienda que la cultura es parte de nuestra cultura diaria y que podemos vivir con ella, que también nos ayuda a tener una cultura de paz”.

Otra carta fuerte para la Fundación Cultura en Movimiento es apoyar por igual a proyectos de la metrópoli tapatía y a los que surjan en otros municipios que, de alguna u otra forma, también tienen potencial para impulsar proyectos e iconos culturales y artísticos que permitirán activar económicamente a sus regiones.

Agéndalo

Conoce las propuestas culturales que Fundación Cultura en Movimiento compartirá en su agenda 2020. Hoy a las 17:30 horas en el Palacio de Castilla, ubicado en Avenida Vallarta 1921, Col. Americana Lafayette.

JL