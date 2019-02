Homenajes al paisaje mexicano

El arte de la acuarela tiene en el paisaje a un protagonista, que en EL INFORMADOR semanalmente se presenta como portada de la sección de viajes: Pasaporte. Jorge Monroy es el artista plástico encargado de las obras, de las que hizo una selección para la exposición “Pueblos Mágicos”, en la Cámara de Comercio. La serie es una colección de paisajes mexicanos, con un acervo que el artista plástico ha forjado a lo largo de los años como colaborador de esta casa editorial.

Para esta exposición se escogieron las piezas que retratan algunos Pueblos Mágicos: “Obviamente no todos. Aquí habrá 50, se trata de que al menos haya uno de cada Estado de la República, y todos los que hay en Jalisco. Pero no hubo necesidad de hacer una selección de las favoritas”, platica el artista en entrevista.

Monroy recuerda cómo comenzaron a surgir estas obras: “Tengo 43 años colaborando en el periódico, haciendo las ilustraciones en las portadas de lo que primero fue el suplemento cultural. Cuando acabó el suplemento, se inició con Pasaporte. Desde 1998 empezamos a hacer temas de paisajes mexicanos, con diferentes temáticas: el interés histórico, arquitectónico, etc. Se incluyen temas de zonas arqueológicas, bellezas naturales, Pueblos Mágicos, monumentos culturales. Y últimamente también he hecho de tradiciones y costumbres de México, y del Patrimonio de la Humanidad. Todo lo que sea de interés para que toda la gente que vea el suplemento y la imagen: lo tome como una invitación para ir a visitar los lugares”.

Tlaquepaque. En Jalisco. ESPECIAL/Acuarela de Jorge Monroy

‘México no se acaba’

Con piezas de mediano formato (38 x 54 centímetros), la exploración con esta técnica ha sido de su agrado, pues “desde estudiante siempre me gustó la acuarela y el paisaje. Esta comisión que se me encargó fue casi mandada a hacer para lo que a mí me gusta. A través de todos estos años ha sido muy gratificante hacer estas acuarelas, eso me ha permitido también viajar y conocer todos estos lugares para retratarlos. Aparte de que realmente siempre es lo que me ha gustado hacer. No ha sido para nada rutinario, al contrario: el entusiasmo nunca ha decaído, siempre buscando nuevos rincones, y México no se acaba. Ya llevamos prácticamente más de mil temas, y sin repetir”.

Además de las acuarelas para las portadas del suplemento, Jorge Monroy ha seguido su carrera de artista plástico, en la que ha incursionado en el muralismo: “Simultáneamente con el trabajo para el periódico siempre he hecho otras cosas. Hago también ilustraciones para libros, cuadros de mayor formato, encargos, retratos. Recientemente, desde 2010, he estado haciendo murales, ya no lo he dejado de hacer, aquí en la ciudad. Hay uno donde será la exposición, en la Cámara de Comercio, hay otro en la zona arqueológica de Guachimontones, en el Hospital Civil, en la UNIVA”.

Monroy tiene en sus próximos proyectos otros murales, además de las colaboraciones con EL INFORMADOR: en Etzatlán hará un mural para un museo, mientras que en la ZMG participará en dos proyectos para la escuela de medicina de la UdeG.

¡Asiste!

Exposición “Pueblos Mágicos” de Jorge Monroy en la Cámara de Comercio (primer piso), a partir de hoy (viernes 15 de febrero) a las 13:00 horas y hasta el 20 de marzo; sábados de 08:30 a 13:00 horas y de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas. Abierto al público en general (entrada por Niño Obrero 15).