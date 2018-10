Guadalajara tras la lente de Antoine Maume

Desde hoy y hasta al 9 de noviembre en el edificio Arroniz -donde se ubica la Secretaría de Cultura del Estado- permanecerá la exposición fotográfica “Balade Dans Guadalajara” del fotógrafo francés Antoine Maume, dicho proyecto recorre en imágenes, los monumentos emblemáticos de la ciudad con historias contrastantes. La dirección recae en Karla Aréchiga, la curaduría es de Artemio García Uribe y el diseño audiovisual de Jean Philippe Hinard. La entrada es abierta al público.

“Tenía el deseo de hacer una exposición de la ciudad de Guadalajara porque tengo la visión y el objetivo desde hace muchos años de hacer esto”, explica el artista. Son 12 fotografías en lugares muy emblemáticos, pero cada imagen cuenta una historia, tiene sus protagonistas, se puede apreciar al puente Matute Remus con una joven ataviada con el atuendo del ballet folclórico, al Instituto Cultural Cabañas con religiosas en la explanada, a dos madres amamantando en la glorieta de La Minerva, y así otros detalles más en cada una de las obras.

“La imagen de La Minerva es porque yo veo a esta figura como una chica muy de guerra, y yo buscaba una escena para esta foto. Yo veo a una amiga dando su seno a un niño, y mis amigos me dicen que es muy raro aquí de ver una cosa así, porque la mamá se pone algo encima para que no se le vea nada. Entonces, busqué algo contrario a La Minerva que es más de fuerza y de guerra y esto es un aspecto más de vida. Entonces, yo le pregunté a mi amiga si quería venir (a hacer la fotografía) y le pedí que llevara a una amiga también. Me dijo que le gustaba mucho mi proyecto y ya, hicimos la foto”.

Como actividad peculiar, el día de la inauguración, se develará la fotografía número 13, la cual, los invitados la armarán porque se convertirá en rompecabezas. Explica Antoine que cada imagen tiene su tiempo de realización porque había que buscar permisos a las distintas instancias de gobierno y también buscar elementos o protagonistas que él ya tenía en mente, por ejemplo, la de un caballo y un jinete en el Instituto Cultural Cabañas.

“En la foto del caballo, tengo la intención de retratarlo en el Cabañas, me decían que no era posible, pero yo quería, eso llevó cuatro o cinco meses, había que buscar al caballo, al jinete que viene de México y también el permiso, fue complicado, pero la hicimos con mucha emoción, porque después de tanto trabajo cuando ya haces la imagen, eres muy feliz”.

Al tener todas las imágenes y comenzar a trabajar en la exposición, el fotógrafo reafirmó una vez más la belleza de la ciudad. Sobre estar desarrollándose con anterioridad en las vertientes de la moda, para Antoine la estética y composición de la fotografía son muy importantes. “A veces yo veo mucha foto de moda que no me gusta, que es muy clásica. Yo quiero demostrar que también en fotos de publicidad queremos hacer cosas diferentes”.

Karla Aréchiga comparte que se vincularon con la Secretaría de Cultura porque quieren resaltar todos los edificios emblemáticos de la ciudad. “A Antoine le gusta mucho hacer los contrastes en cuanto a la imagen, pero con el contraste de la historia, que sea estridente y fuera de contexto”.

Sobre el fotógrafo

Antoine Maume es un artista visual nacido en Melle, Francia. Radica desde hace 11 años en Guadalajara, donde ha estado ensayando las posibilidades fotográficas del arte visual en la escena tapatía y sus alrededores.

En su juventud trabajó como modista con diseñadores de moda reconocidos mundialmente como Jean Paul Gaultier, Loris Azzaro y Victor Edelstein -el favorito de Lady Di-. Esto lo acercó al arte fotográfico por la relación que tuvo con los registros de cada uno de los trabajos en su respectiva labor con los diseñadores.

“A veces yo veo mucha foto de moda que no me gusta, que es muy clásica. Yo quiero demostrar que también en fotos de publicidad queremos hacer cosas diferentes”.

Exposición viajera

Después de la muestra en Guadalajara, la exposición viajará a la Ciudad de México, San Luis Potosí y Aguascalientes, donde también buscarán resaltar los monumentos importantes de cada ciudad de México a través de la lente. Las imágenes estarán a la venta y parte del dinero irá a la asociación Nuevos Modelos de Filantropía A.C.