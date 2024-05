Como parte de las actividades de la edición 27 del Festival Cultural de Mayo (FCM), este martes por la noche se inauguró una nueva edición de la Ruta Escultórica, organizada por Galería Trieste México en el Centro Histórico. El recorrido comenzó en la Catedral de Guadalajara y terminó en las inmediaciones de El Santuario, atravesando el Paseo Fray Antonio Alcalde, donde el público asistente pudo admirar 14 esculturas de importante formato, las cuales estarán disponibles a los transeúntes hasta el 9 de junio del 2024.

A propósito, Sergio Alejandro Matos, director del FCM, compartió que el año pasado este evento partió de avenida Chapultepec, pasando por Libertad hasta el Centro Histórico con una asistencia de más de 500 mil personas alrededor de la ruta.

"Ahora partimos de la Catedral al Santuario en el corazón de Guadalajara, abarcando el Palacio Municipal, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y la cabeza de José Fors, además de la escultura de Juan Soriano. Entonces, esta es una ruta que tiene un carácter histórico que tiene que ver con la ciudad".

Matos señala que el concepto del paseo escultórico en el FCM es para que otras galerías como Trieste, en este caso, hagan su propia ruta escultórica, o algún otro evento que tenga que ver con las disciplinas artísticas. "El festival abre su espacio para que cada galería haga su propuesta".

Además, resalta que hay actividades paralelas entorno a la Ruta Escultórica como la apertura de talleres de algunos de los creadores que están participando en el evento. "Con estos queremos centrarnos en la importancia que tiene la actividad cultural del barrio y del propio Paseo Fray Antonio Alcalde".

Gabriela Sánchez, quién acudió a la inauguración, destaca la importancia de que se desarrolle un proyecto como éste para la recreación de los transeúntes. "Me parece un gran acierto, ya he visitado la ruta y me parece que el que esté en el Centro de la ciudad es muy significativo, creo que es una zona donde llega mucho turismo para que conozcan el arte y la promoción que se hace de éste en Jalisco".

Sobre la propuesta de los artistas participantes, destaca que está muy variada "y muy bien curada". "Hemos visto desde obras con un estilo más clásico y otras más vanguardistas".

Balo Pulido, quien presentó su obra "Nido de Pájaros", resaltó que su pieza es de placa de acero, la cual mide dos metros y con la base llega a los tres. "La obra habla principalmente de lo que es una sociedad o una universidad donde uno crece y aprende a volar, pero algunos volvemos al nido. También en este momento donde el homenaje del FCM es a los 200 años de la Novena Sinfonía de Beethoven, involuntariamente la obra queda alusiva a esto porque la Novena fue un momento esperanzador y siento que en esta pieza yo trato de hacer lo mismo".

Finalmente, Camilo Ramírez, quien está presentando su obra "Aura" en esta ruta, señala que se trata de una pieza de tres metros y medio con una mezcla de metal con bronce y cantera. "Ahí hago una evocación a la mujer, un homenaje a las mujeres de antaño de tradiciones muy antiguas y a las mujeres de hoy en día, evocando su energía, su vitalidad y su andar cotidiano. La escultura comienza con cantera grabada con cortes barrocos donde homenajeo a las mujeres de nuestro pasado y la obra se va desdoblando de una manera contemporánea hasta terminar muy abstracta".

