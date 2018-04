Gretchen Parlato, la voz fresca del jazz

La estadounidense Gretchen Parlato llegará por primera vez a nuestro país, para compartir su talentosa voz, una de las más elogiadas en el jazz actual. Su primera escala será en la Ciudad de México, para después venir a Jalisco y presentarse el próximo 21 de abril en el Conjunto de Artes Escénicas (Av. Periférico Norte 1695).

Nacida en Los Ángeles en 1976, Gretchen lleva la música en la sangre, al ser hija del bajista Dave Parlato (músico de Frank Zappa en una decena de discos, además de otras colaboraciones como músico de estudio). Para enriquecer ese ambiente familiar ligado a la música, desde joven Gretchen estudió este arte, con su experiencia universitaria en el jazz y la etnomusicología. Más tarde entró al Thelonious Monk Institute of Jazz en 2001, avalada por los afamados jazzistas Wayne Shorter y Herbie Hancock, jueves del instituto de jazz.

Un par de años después mudó su lugar de residencia a Nueva York, epicentro del jazz contemporáneo. Aunque durante su carrera como músico ya había visitado los estudios de grabación desde 1994, como cantante invitada, fue hasta 2005 cuando debutó con un disco propio de larga duración. Producido por ella misma y lanzado de manera independiente, el álbum titulado “Gretchen Parlato” le ayudó a ganarse un nombre en la competitiva escena neoyorquina.

Recorrido de talento

Sus tres siguientes álbumes fueron lanzados ya con la disquera ObliqSound, especializada en la música de jazz y los géneros aledaños. En 2009 publicó In a Dream, seguido de The Lost and Found en 2011. Su cuarto álbum sería un disco grabado en directo, Live in NYC. Si bien con The Lost and Found Gretchen se ganó la opinión de la crítica, con Live in NYC alcanzó mayor reconocimiento comercial, al ser nominada a los premios Grammy.

En su discografía personal también resalta el álbum colaborativo Tillery, que grabó con las también cantantes y compositoras Rebecca Martin y Becca Stevens. En formato de trío, Tillery ha sido calificado por la crítica especializada como un dream team del jazz vocal.

Un ángel en escena

Entre los reconocimientos que ha cosechado está el premio a mejor vocalista mujer por JazzTimes y por Jazz Journalists Association, el mejor disco vocal de jazz (2011) por los críticos del medio NPR Music, además del reconocimiento por su labor en la composición por ASCAP (la Sociedad de Compositores, Autores y Editores, de Estados Unidos). Combinado con su carrera como solista, Parlato ha continuado con las colaboraciones, con una larga lista de artistas con los que ha participado, como Esperanza Spalding, Marcus Miller, The Brother Thelonious Quintet y muchos otros. Su colaboración más reciente es en el disco Kinfolk: Postcards from Everywhere, del músico Nate Smith. Gretchen Parlato combina la composición e interpretación de la música con la docencia, al ser miembro de la Manhattan School of Music.