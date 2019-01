Garantizar libertades, clave para tener democracia en México

La recuperación de las libertades fundamentales de las personas, como la libertad de expresión o de tránsito, serán clave para tener una democracia funcional en México, consideró Luis Muñoz Oliveira, filósofo y escritor mexicano que escribió uno de los tres ensayos que conforman el libro “Desconfianza. El naufragio de la democracia en México”.

“Si el Estado no defiende las libertades, no se puede decir que sea democrático, y creo que en México está claro que las libertades están bastante acotadas desde hace tiempo y siguen estándolo. Tenemos que darnos cuenta que, cuando tenemos miedo de salir a la calle por la inseguridad, hemos perdido la libertad de salir a la calle, y el papel del Estado tiene que ser proteger las libertades de las personas”, recordó Muñoz.

“Desconfianza” es un libro escrito a tres manos. Muñoz Oliveira, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, aporta el ensayo “La democracia en la oscuridad”; el filósofo Leonardo Da Jandra redactó “Parásitos de la libertad”, un repaso sobre el mal uso que los actuales políticos han hecho de la libertad; y el escritor Guillermo Fadanelli presentó “Otro lugar”, una propuesta de empoderamiento democrático de la ciudadanía desde lo pequeño (la familia, la comunidad).

“No escribimos un panfleto para convencer a nadie de votar por alguien, y por eso fue un libro que salió después de las elecciones”, recordó Muñoz Oliveira. “Queremos convencer a las personas de que votar y elegir un gobierno distinto es parte de la democracia, pero no toda la democracia, y no es suficiente”.

En su ensayo, Muñoz Oliveira defiende un doble proceso para devolver la confianza en el sistema democrático mexicano: la construcción de instituciones más sólidas, y la formación de ciudadanos educados que ejerzan sus derechos y libertades en los espacios públicos y en la familia.

“La democracia es un proceso abierto donde se van siempre mostrando que hacen falta el reconocimiento de ciertos derechos, que va fortaleciendo las libertades de las personas, y en México nos falta arrancar ese proceso”, afirmó.

El académico añadió que la desconfianza de los ciudadanos en la democracia mexicana se agravó con el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. “Fueron seis años absolutamente fallidos, no creció la economía, aumentó la corrupción, y se robaron el dinero hasta extremos inimaginables”, Respecto a la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, Muñoz consideró que hay temas que no ayudan a mejorar la confianza ciudadana en la democracia, como el caso de las consultas.

“Son necesarias, pero no así. Si gastamos tanto dinero en una institución que contara los votos y la creamos para evitar una historia de fraudes electorales, a mí me preocupa que se hagan este tipo de consultas donde no hay control de nada y son una farsa que termina con la discusión pública”, aseveró.