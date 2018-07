Florence Huet, la reina del hula hoop

La sexta edición del Festival Internacional de Circo arrancó este lunes y el próximo sábado tendrá lugar la Gala Internacional, en la que se podrán apreciar los trucos circenses de artistas originarios de Francia, Estados Unidos, Venezuela y México. Entre el talento participante está Florence Huet.

Originaria de Francia, Florence ha trabajado en Francia y Ucrania; actualmente labora en Suecia. Sobre su participación, adelanta en entrevista: “Es un acto de 10 minutos. Lo creé desde hace cuatro años: lo he presentado desde el año pasado. Son malabares con el hula hoop. Es una mezcla de malabares en el aire, en mis brazos y en la cintura. Hice mucha investigación con los movimientos, cómo hacer figuras con los aros en mi cuerpo”.

Sobre el diseño de su acto, comparte la inspiración que tuvo: “Lo creé durante una ‘investigación de laboratorio’. No hice improvisación, me di un tema para trabajar. Influyó el tipo de alimentos que comía durante el tiempo de experimentación. Es una receta de La Reunión, una isla. Lleva varios ingredientes, chile, limón, jitomate, cosas así… Trabajé con esa sensación de lo picante, la salsa de jitomate. Traté de reflejar esa sensación a través de mi cuerpo con los malabares. El acto está alimentado por ese platillo”.

De pasatiempo a profesión

Los primeros acercamientos de la artista al hula hoop y los malabares fueron por diversión, pues su formación profesional se dirigía a otras latitudes, pero quiso darle un cambio a su vida profesional: “Solía bailar y hacer malabares como hobby. Estudié otra cosa en la universidad, sobre emprendimiento. Tuve varios trabajos, pero en realidad no me hacía feliz, no crecía como persona. Decidí dar un cambio y estudié unos cuatro años. Uno por mí misma, dos en una escuela en Francia y otro año en Ucrania. Desde entonces me dedico profesionalmente”.

El circo en México

Antes de su paso por Guadalajara, Florence ya había visitado el país. Al ver la escena nacional, expresa sus opiniones sobre el desarrollo del circo en México: “Visité ya una vez la Ciudad de México. Sé que hay muchos malabaristas, los ubico gracias a Instagram y las redes sociales. Es una gran comunidad, me han sorprendido sus habilidades”.

Con su experiencia en otros países, Huet platicó sobre las similitudes y diferencias: “Comparado con otros países es sorprendente. Por lo que he visto y he experimentado en este festival, creo que están avanzados en el circo contemporáneo. Similar a otros países como Francia. En Suecia está muy avanzado, se pueden estudiar maestrías, hacer tesis. Es algo que se estudia y se refleja. Es joven todavía, en Francia. Está muy abierto por el teatro y la danza, ya se respeta como una forma de arte contemporáneo. Pero creo que para hacer una carrera, México luce bien”.

El lado social

Como profesional, Florence ha tenido el contacto con programas de circo social: “Es muy importante, es una parte que me gusta mucho del circo. En Bélgica hay una escuela, con programas de circo social. Nos invitaron a participar con los chicos: es una de las experiencias más enriquecedoras para mí. Los padres de los niños van y ven a sus hijos hacer sus actos. Los estudiantes presentan un acto colectivo y luego un solista profesional, uno y uno. Es un gran espectáculo para ver. Ven también que es un trabajo real, eso inspira a los chicos: ellos pueden ser los solistas. Muchos de los estudiantes provienen de áreas pobres de Bruselas. No importa si no quieren dedicarse al circo profesional, pueden ser maestros, promotores, hay muchos diferentes trabajos alrededor del circo, desde la administración o promoción. Se crea una buena comunidad en donde todos están enlazados”.

Por último, la malabarista cuenta que regularmente se presenta en teatros, pues solía estar en una compañía en su país de origen. “Ahora mi acto ha tenido la fortuna de ser seleccionado para muchas galas. No suelo presentarme en la calle: lo hice antes, pero ahora me enfoco en el hula hoop. Es muy difícil hacerlo al aire libre por el viento y el Sol. Es un ambiente inestable, y me gusta trabajar mi acto de manera muy precisa. No tiene sentido que lo presente al aire libre si no estará completo. Quizá regrese en otra etapa”.

ASISTE

Gala Internacional de Circo (en la que también participan Wes Peden, Aimé Morales y Gabriela Muñoz, mejor conocida como “Chula the Clown”), sábado 14 de julio, 20:30 horas, Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas (CAE). Boletos de $150 a $350 pesos.