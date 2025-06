Cecilia Toussaint celebra en Guadalajara cinco décadas de música y libertad

Cinco décadas de entrega artística no se celebran todos los días. Y este 27 de junio, el Centro Cultural Cuerda será testigo de una noche especial con el regreso a Guadalajara de Cecilia Toussaint, una de las voces más emblemáticas del rock mexicano, para festejar su trayectoria de más de 45 años. La cantautora, actriz y figura fundamental en la historia musical del país, se dice emocionada y también nerviosa por reencontrarse con el público tapatío.

“Tengo muchísimo, pero muchísimo tiempo de no cantar allí en Guadalajara. Estuve en un proyecto de bolero, luego con La Barranca, después con Rock en tu idioma… El caso es que estoy feliz. Estaremos celebrando más de 45 años —en realidad ya son hasta 50— de estar haciendo música”, dijo en entrevista para El Informador.

Con la misma determinación con la que comenzó su camino artístico hace casi medio siglo, Cecilia continúa produciendo, eligiendo repertorios, grabando discos y subiéndose a los escenarios bajo sus propios términos. Su apuesta ha sido siempre por la autogestión, por mantenerse fiel a su visión, incluso si eso ha significado ir contra la corriente.

“Como siempre digo, ha sido un largo y sinuoso camino. He tenido de todo: momentos muy luminosos y padres, y otros más complejos y difíciles”, confiesa. “Adecuarme poco a poco a las nuevas formas no ha sido sencillo, pero ahí la llevo. Estoy contenta, me siento orgullosa, tranquila. Sé que he hecho un trabajo muy fuerte, siempre desde el corazón y con la intención de hacerlo lo mejor que puedo”.

La artista, no se ha permitido caer en la comodidad. “Nunca he sido alguien que se haya quedado en su zona de confort, y eso también ha tenido su costo. Pero así he querido hacer mi carrera, porque es donde me siento más congruente con lo que soy y pienso. No me canso de buscar y de hacer cosas nuevas y eso me da mucha tranquilidad”.

A sus 60 y tantos, Toussaint se encuentra en un momento especialmente prolífico, no solo continúa con su carrera musical, sino que ha retomado su faceta como actriz, con nuevos proyectos en cine y televisión.

“Estoy en un momento muy creativo, muy productivo. Este año ha sido muy bueno para mí. Estoy volviendo a estar presente en el cine, un espacio que ya tenía tiempo sin explorar tanto. Estoy trabajando con mucha gente joven, y eso me encanta, porque me mantiene en contacto con los nuevos creadores y me permite estar a su lado, apoyar en todo lo que puedo. Eso me hace sentir muy bien”.

Para Toussaint, acompañar e impulsar a las nuevas generaciones es parte esencial de su labor hoy. “En su momento, nosotros también tuvimos alguien que apostó por nosotros, que nos echó la mano. Entonces creo que eso hay que regresarlo”.

Ese espíritu de colaboración también se refleja en su banda y en sus discos. “Siempre estoy procurando trabajar con gente joven. Mis productores son jóvenes. Pero también colaboro con mis compañeros de toda la vida. Tengo proyectos padres con gente contemporánea a mí. Me siento con una enorme responsabilidad, porque tener un micrófono en la mano es tremendo, pero siempre trato de hacerlo con todo el amor que tengo por mi profesión”.

El concierto en Guadalajara será, como lo describe, una mirada profunda a su historia musical. Y aunque no es fácil elegir canciones tras medio siglo de carrera, ha armado un repertorio que reúne piezas clásicas y material reciente, con énfasis especial en sus composiciones más nuevas.

“Las canciones de siempre tuvieron un espacio, porque estuve muy activa en vivo y la gente las escuchó muchísimo. Pero el material nuevo, mucho del cual salió durante la pandemia, ha sido poco escuchado en vivo. Y creo que suena muy bien. Tengo una banda poderosa con la que estoy muy contenta, así que creo que la gente va a salir contenta. Espero que les guste y que aprendan a ver a esta mujer que soy hoy en día. No tengo 25 años ya, pero sí tengo una experiencia de 50”.

Su nuevo álbum, titulado Luna Nueva, está a punto de ver la luz. “Ya solo falta hacer mi pitch para subirlo a plataformas. Está terminado, mezclado, masterizado… todo listo”, comparte. “Me he retrasado un poco porque este año ha sido muy movido. Por ejemplo, me llamaron de una película que se filmó en Australia, fue todo muy rápido, dos días antes, y me tuve que ir. Luego fui a Barcelona a cantar”.

Ese viaje a España fue parte de un espectáculo que la conecta con otra gran figura mexicana, la escritora chiapaneca Rosario Castellanos. “Estoy haciendo un homenaje que se llama Matamos lo que amamos, con el guitarrista Jorge García Montemayor. Las canciones fueron compuestas ex profeso por José Lorza. Me fui a presentarlo a España. Así que he estado saliendo mucho y por eso se ha retrasado un poco la salida de Luna Nueva. Pero ya, en las próximas semanas estará fuera”.

Además de su actividad artística, Toussaint ha recibido importantes reconocimientos. En 2018, la Ciudad de México la nombró Patrimonio Cultural Vivo, y ha sido becaria del FONCA y el INBA. También ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino. Para ella, estos homenajes son “cariñitos al alma”.

“Siempre se siente bonito que reconozcan tu trabajo. Soy una mujer que ha luchado muchísimo, he trabajado sin parar, sin tregua. Así que cuando alguien llega y te dice ‘mira, todo tu esfuerzo ha valido la pena’, se siente muy bien. Es como el Tláloc de Antropología”, dice entre risas.

El nombramiento como Patrimonio Cultural Vivo no ha quedado solo en palabras. Se están planeando actividades especiales para cerrar el año, revela, aunque prefiere mantener los detalles en reserva por ahora. Lo que sí deja claro es que sigue con la misma energía, pasión y entrega con la que comenzó su carrera.

“Estoy muy contenta, satisfecha, actuando mucho, trabajando mucho y con mucha ilusión de mis presentaciones en vivo”.

