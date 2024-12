La autora española Paloma Sánchez-Garnica, reciente ganadora del Premio Planeta 2024 por su obra “Victoria”, se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar éste su libro, que se sitúa en Berlín al término de la Segunda Guerra Mundial donde “Victoria”, la protagonista, quien tiene una hija y una hermana que dependen de ella, se verá inmersa en un conflicto que la llevará a Estados Unidos donde encontrará el amor, sin embargo, esa solo es la antesala de la aventura completa que encontrará el lector en esta trama.

“La emoción de ganar un premio es un momento único en la vida que no se vuelve a repetir. Fui muy consciente de todo lo que estaba pasando aquella noche (de la premiación), desde el momento en el que estaban las 10 novelas finalistas y como iban cayendo todas hasta que quedó la mía, cuando dijeron mi nombre y cuando subí al escenario con los reyes (de España) y que ellos me dieran el premio, más las palabras que dije, todo fue muy consciente y emotivo, disfrutando segundo a segundo”.

Además, refiere que tener un premio de esta magnitud a su edad, es también otra forma distinta de gozar un reconocimiento así, pues si hubiera sido más joven, los nervios le hubieran ganado arruinándole el momento, “porque me ha pasado otras veces, pero aquí no, en este caso yo fui consciente de lo que me estaba pasando. Y ahora venir aquí a Guadalajara es un mundo aparte, es mi primera vez, estoy impactada de estar aquí”.

Paloma comenzó a escribir libros a la edad de 43 años, desde entonces han pasado 20 años desarrollándose en el mundo de las letras. “Hice todo al revés, me casé muy joven con 20 años, llevo casada con el mismo desde hace 43. Yo nunca había pensado en escribir, pero sí tenía una inquietud de que algo había venido a hacer en este mundo. O sea que estaba buscando mi lugar en él, en ese proceso tuve a mis dos hijos, tuve dos carreras universitarias”, de hecho ejerció también como abogada y en 2003 con 43 años de edad comenzó a escribir su primera novela después de una conversación con amigos. “La empecé sin ninguna responsabilidad, solo me apetecía contar lo que llevaba dentro, me la publicaron y me sentí tan feliz que me dije, quiero seguir aquí, así que me publicaron una segunda, una tercera y ahora estoy en la novena con el Premio Planeta”.

Resalta además, que en este camino de las letras ha ido subiendo escalones poco a poco, “pero sí que es verdad que siempre ascendiendo, nunca he bajado. Cada novela la afronto con la ambición de escribirla mejor, porque además para mí la escritura se ha convertido en una forma de estar en el mundo, en una manera de vivir y de pasar cada día. Entonces, el proceso creativo para mí es parte fundamental de mi vida, además es un proceso muy libre, no me importa si a los lectores les gustará o no, además, no me importan los temas que están de moda, no pienso tampoco en películas o premios, para mí el proceso de escritura tiene que ser apasionante”.

En cuanto a “Victoria”, su obra ganadora, resalta: “Mi novela no es histórica porque al final trata de los sentimientos universales del ser humano. Es decir, mi personaje principal ‘Victoria’, como su hermana, como su hija o ‘Robert Norton’ (el romance de ‘Victoria’), todos en esta vida tenemos la necesidad de que nos quieran, de amar y de ser amados, tenemos envidia, sufrimos y traicionamos, por lo que ‘Victoria’ trata de gestionar sus sentimientos, su vida y sus capacidades en un mundo y una época que la condicionan con unas reglas sociales y principios sociales determinados, además, con unos valores que cambian con los tiempos y con los lugares. Incluso en la actualidad, todos estamos condicionados por las leyes y las obligaciones que nos imponen y que nos dan derechos, además de los valores morales que en nuestro entorno nos condiciona a actuar de una manera u otra”.

Paloma comienza apenas su camino para difundir “Victoria” en otras ciudades a raíz de haber ganado el Premio Planeta.

MV