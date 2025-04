Ricardo Peláez defiende a Chivas de las críticas de Hugo Sánchez

Chivas está luchando por clasificar a la liguilla de este Clausura 2025, por lo que está obligado a conseguir buenos resultados en la recta final del torneo. Debido a esto, una de las más grandes leyendas del futbol mexicano, Hugo Sánchez, se lanzó contra la directiva del Rebaño. Ante tales críticas, Ricardo Peláez se expresó a favor del club tapatío.

Durante la emisión de "Futbol Picante" de la cadena ESPN, Hugo Sánchez señaló la responsabilidad de Amaury Vergara en el desempeño del equipo en el terreno de juego.

" Los resultados no se han dado. Él se está defendiendo de la inversión, 'yo he invertido', sí, su padre supuestamente también invertía . Entonces todo lo que es Chivas ahora, su padre fue el que consiguió que fuese Chivas. Porque Chivas antiguamente era de unos socios, ¿se acuerdan?", dijo el pentapichichi.

¿Por qué discutieron Ricardo Peláez y Hugo Sánchez?

Durante un segmento sobre Chivas y el proyecto del equipo al mando de Amaury Vergara, Hugo Sánchez fue contundente con la poca libertad que puede tener un director deportivo para tomar decisiones.

"Tu has estado ahí Ricardo, yo lo que veo de fuera es que no está rodeado de gente que sepa de futbol . Él ha demostrado que no sabe de futbol porque sabe de negocios. Supe que le gusta mucho el cine y todo eso. Entonces él está involucrado en otras cosas y se ha dejado apoyar de gente alrededor, ahí es dónde estoy seguro que se ha equivocado ", mencionó Hugo Sánchez.

Ante esto, Ricardo Peláez señaló que tanto él como Fernando Hierro y Paco Gabriel de Anda tuvieron un puesto directivo en Chivas.

"Una cosa es que trabajen y otra cosa es que les hagan caso. Porque él va a hacer lo que él quiera como lo hacen todos los dueños. Entonces tienen a gente que supuestamente saben, pero que no toma las decisiones " señaló Sánchez.

La respuesta de Peláez no se hizo esperar, enfatizando en la mala relación de Hugo con el Club Deportivo Guadalajara.

"Yo creo que tus comentarios van un poco sesgados [por] tu mala relación con Jorge Vergara, con el papá de Amaury. (…) Yo te puedo garantizar, porque lo viví, Amaury es una buena persona, una gente bien que ha invertido en fuerzas básicas como pocas veces ", respondió el ex-directivo de Chivas.

Además, señaló la responsabilidad que tienen los jugadores del Rebaño dentro del terreno de juego.

"Yo creo que hoy también es el momento de que los jugadores se comprometan mucho más, que los jugadores que están en el primer equipo arropen a los demás y los que van surgiendo ", agregó Peláez.

MBV