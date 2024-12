Este lunes 2 de diciembre, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) reconocerá a Patricia van Rhijn, quien recibirá el Homenaje al Mérito Editorial, en reconocimiento a su contribución invaluable al desarrollo de la literatura infantil y juvenil en México y América Latina.

Patricia van Rhijn es fundadora del Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantiles (CIDCLI), ha transformado el panorama literario con un catálogo que supera los 250 títulos. Su misión ha sido clara desde el inicio: ofrecer a los niños literatura de calidad que estimule su pensamiento y fomente su amor por la lectura.

“Hace 40 años, la literatura infantil prácticamente no existía”, reflexiona Van Rhijn en entrevista para El Informador. “Había libros para niños, pero no eran lo mismo. Mi esfuerzo siempre ha sido darles a los niños una literatura de calidad, no textos llenos de diminutivos y estereotipos simplones. Desde el principio, quise publicar a escritores profesionales que supieran escribir bien y, sobre todo, que lo hicieran pensando en los niños”.

Convencer a los escritores de incursionar en un género poco explorado no fue sencillo. Sin embargo, Van Rhijn logró reunir a un grupo de autores que comprendieron su visión. “Muchos nunca habían escrito para niños, pero les interesó la idea. Algunos entregaron textos que no cumplían con lo que yo buscaba. De hecho, llegué a rechazar un texto de Mario Vargas Llosa porque no se ajustaba a lo que necesitaba para los niños. No se trataba solo de tener nombres reconocidos, sino de ofrecer textos que realmente fueran comprensibles y significativos para ellos”.

Literatura infantil: un reto y una responsabilidad

Van Rhijn siempre ha defendido la seriedad del género infantil, desafiando la idea errónea de que escribir para niños es sencillo. “Es un público difícil”, sostiene. “Precisamente por eso, debemos elevar la calidad. No se trata de ofrecerles lecturas fáciles o simplonas. La idea es que los niños piensen más, que reflexionen y desarrollen su imaginación. Si logramos eso, estaremos sembrando el hábito de la lectura, algo que puede acompañarlos toda la vida”.

La editora también subraya la importancia de seleccionar textos adecuados para cada etapa de desarrollo. Critica la práctica común en las escuelas de imponer lecturas complejas e inadecuadas para los niños. “Es absurdo ponerlos a leer ‘El Quijote’. Hasta a mí me costó trabajo de adulta. Los planes de estudio deben actualizarse y considerar lo que estamos publicando actualmente. Los maestros deberían escoger libros que diviertan a los niños, que los enganchen y les muestren el placer de la lectura. De lo contrario, lo único que logran es alejarlos de los libros”.

A lo largo de su carrera, Van Rhijn ha enfrentado múltiples desafíos, especialmente al frente de una editorial independiente. “Comencé en la Secretaría de Educación Pública, en la dirección de publicaciones. Pero trabajar en el gobierno tiene sus limitaciones. Quería tener libertad para publicar lo que consideraba importante, así que decidí fundar mi propia editorial. Lo difícil no fue empezar, sino mantenerse”.

La pandemia representó uno de los mayores retos para CIDCLI. “Se cerraron librerías justo cuando la gente estaba encerrada en casa. Fue un error. Era el momento perfecto para promover la lectura. Mantener una editorial pequeña ha sido complicado, pero quizás por eso mismo hemos sobrevivido: somos pequeños, apenas 10 personas. Agradezco mucho a la FIL por reconocer nuestro esfuerzo en este nicho tan específico”.

Un legado que perdura

El impacto de Patricia van Rhijn en la literatura infantil es innegable. Su trabajo no solo ha abierto camino para otras editoriales, sino que ha transformado la manera en que se concibe la literatura para niños en México y América Latina. “Cuando comencé, no había textos de calidad para niños. Hoy, afortunadamente, hay muchas editoriales que lo hacen. Entre más opciones tengan los niños, más posibilidades habrá de que se acerquen a los libros. Eso es lo más importante”.

