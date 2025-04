Con un presente intermitente y con la paciencia de la afición agotándose con el tiempo al ver los logros del América en el campeonato mexicano, Chivas tendrá que encontrar la fórmula para regresar a los primeros planos lo antes posible. Esto con la finalidad de figurar y estar de lleno en la pelea por el campeonato ante la gloriosa etapa del odiado rival en la Liga MX.

Ante este panorama, el ex capitán y arquero de Chivas, Oswaldo Sánchez, aseguró en entrevista para EL INFORMADOR que confía en los cambios que pueden surgir en el proyecto que tiene Amaury Vergara al frente del Guadalajara. Es por esto que respaldó al mandamás rojiblanco al puntualizar que cuenta con un equipo con mucho futuro.

Para “San Oswaldo”, será clave el replantear el proyecto que actualmente existe, pues considera que se ha hecho una inversión importante y las cosas no han funcionado como se esperaba.

"El presente de Chivas no es el que todos esperábamos, creo que le han invertido bien, en muchos sentidos han gastado mucho dinero, las cosas no han funcionado, esperemos que pronto las cosas se puedan acomodar porque cuando tu archirrival en América sigue siendo campeón y campeón y campeón, pues siempre hay más presión para Chivas que hace tiempo no gana nada".

"Yo tengo mucha confianza en lo que pueda venir en un futuro, ojalá que se replanteen muchas cosas y que este equipo que tanto quiero pueda estar en donde todos queremos", señaló.

Ante el momento tan complejo que vive el equipo, aseguró que, como seguidor del club rojiblanco, no le agrada verlo en esa situación. Sin embargo, admitió estar al tanto de que se realizarán cambios para devolver al equipo a los primeros planos.

“Me parece que es duro para todos los Chivas que el equipo no esté funcionando de buena forma, más cuando América sigue gane y gane, pero yo confío en lo que pueda venir en un futuro. Conozco muy bien a Amaury Vergara, sé que está en planes importantes y ojalá que pueda estar el equipo en la estela que todos queremos”, concluyó.

SV