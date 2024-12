Guadalajara lo recibe con el ajetreo propio de la FIL. Jorge Ramos se hospeda en unos de los hoteles cercanos a la Expo Guadalajara. Ahí recibe a EL INFORMADOR. El periodista, referencia internacional del periodismo en español, saluda con un fuerte apretón de manos y mirando directo a los ojos.

¿Tuviste la oportunidad de degustar ya una torta ahogada? No, nos responde, "vengo llegando" y añade que desde hace 5 años no estaba en Guadalajara. La visita es para presentar su más reciente libro "Así veo las cosas. Lo que nunca te conté", el libro número doce de su trayectoria.

“Es mi libro más personal”, confiesa. “Aquí no solo está el periodista, también el padre, el hijo, el migrante”. La publicación coincide con un momento crucial en su carrera: “Dejé de hacer el noticiero de Univisión, algo que hacía desde hace décadas. Además, durante más de 30 años escribí una columna semanal, nunca falté. Escribir esas columnas me daba la libertad de decir lo que no podía en televisión. Editorial Planeta me propuso reunirlas, y al hacerlo descubrí que son más personales de lo que imaginaba. Hablo de mis hijos, de lo que es estar en una guerra y sobrevivir, de las emociones detrás de las cámaras. Es un cierre de ciclo”.

En el libro, los lectores se toparán con textos llenos de intensidad y vulnerabilidad. “Hay miedo, mucho miedo”, admite Ramos. “He tenido la oportunidad, de estar en siete guerras. En cada una, el terror me ha paralizado, pero tenía que seguir trabajando. Recuerdo estar en El Salvador entre balas, o en el Golfo Pérsico en un avión que parecía caer. También estuve en Afganistán, buscando a Osama bin Laden en las montañas. Son sentimientos que salen con la escritura y que años después no lo reconozco, no se quién es el que estaba y claro quien estaba era un reportero muerto de miedo, que tenía que pretender frente a la cámara que era otra persona".

Ramos se define en dos palabras: periodista e inmigrante. “Soy ambas cosas. También soy el padre de Nicolás, Paola y Carlota, pero mi identidad está marcada por la migración. Tengo dos pasaportes, el mexicano y el estadounidense. A veces, al llegar al aeropuerto, decido cuál usar según la fila más corta. Es algo simbólico. En México, muchos nos llaman traidores por haber salido del país. Pero millones de mexicanos nos fuimos porque aquí no había oportunidades. En Estados Unidos llevo más de 30 años, y aún así, personajes como Donald Trump me han dicho que me largue. Ser migrante significa no tener un hogar fijo. Estás siempre en búsqueda, en constante adaptación”.

Volver a México siempre es un contraste. “Uno cree que sigue conociendo el país, pero todo cambia. Guadalajara ha cambiado mucho y lo mismo ocurre con la Ciudad de México. Me fui de un país donde no había democracia. Ahora la hay, pero la violencia es abrumadora. Pienso en los periodistas que arriesgan la vida todos los días aquí, algunos han sido asesinados. Me pregunto cómo habría sido mi carrera si me hubiera quedado. Sin embargo, algo sigue igual: los tacos al pastor saben exactamente como los recuerdo”, dice con una sonrisa.

Sobre la FIL, Ramos no oculta su admiración. “Es una de las grandes maravillas de México. Venimos de un país con una riqueza cultural inmensa: Frida Kahlo, Diego Rivera, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Octavio Paz… Decir que vas a la Feria del Libro de Guadalajara es motivo de orgullo. Es un evento que resuena en todo el mundo. Los tapatíos deben sentirse muy orgullosos”.

En cuanto a la relación entre México y Estados Unidos, Ramos es claro: “Donald Trump es un bully. No es amigo ni aliado. Está amenazando a México, y lo peor que podemos hacer es mostrar debilidad. Sin México, Trump no puede controlar la frontera, que es su principal promesa de campaña. Necesita a México, pero debemos demostrar fortaleza. La verdadera lucha no es con Canadá, es con Trump. México debe actuar con inteligencia y firmeza. Mostrar debilidad sería un error”.

MF