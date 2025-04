Sergio Ramos se reencontrará con 'Chicharito', el mexicano que arropó en su paso por Real Madrid

Este sábado Chivas se enfrentará a Rayados en Monterrey. El duelo, además de ser el regreso de Sergio Ramos a la actividad, tendrá un reencuentro muy especial entre Javier Hernández y el que fue capitán y referente histórico del Real Madrid.

“Chicharito” se reencontrará con Ramos después de casi diez años. Ambos jugadores compartieron vestidor y cancha durante el paso del goleador mexicano por el equipo merengue, generando un lazo muy importante entre el ahora delantero de Chivas y el capitán de Monterrey.

Pese a jugar posiciones diferentes, Sergio Ramos y Javier Hernández se convirtieron en grandes amigos en su etapa con el cuadro blanco, desde la llegada del mexicano al fútbol español en 2014.

“Chicharito” tuvo un paso breve por el Real Madrid en donde consiguió un total de nueve goles y nueve asistencias en 33 partidos disputados. Sin embargo, esto no hubiera llegado sin el apoyo de Ramos, pues el ahora atacante de Chivas reveló que el fichaje bomba de Rayados los arropó en su llegada al cuadro merengue.

"Es alguien que estimo muchísimo (Sergio Ramos) me ayudó bastante cuando estuve ahí en mi paso por Madrid, me cobijó, me protegió, también me dio muchísimos consejos y me ayudó bastante", reveló Hernández tras su salida del Real Madrid para Mundo Deportivo.

El respeto entre ambos es mutuo, pues el mismo Sergio Ramos reveló que tiene una gran admiración por Hernández, quien aseguró tuvo un “feeling” muy importante con él, además de que respeta mucho como trabaja y cómo asumió su rol en el equipo español, al grado de decir que “se quita el sombrero” con el mexicano.

“Sin duda, ahí me quito el sombrero con jugadores como “Chicharito”, no solo por lo que es como jugador, que es un grandísimo delantero, nadie le ha regalado nada, todo lo que le ha venido ha sido gracias a su sustancia, a su trabajo, su humildad como persona. Y los años que estuve en el Real Madrid tuve un feeling especial, distinto con él sobre todo porque no es fácil no asumir el papel y el rol de no ser primera espada en un equipo como el Real Madrid".

“Es muy complicado el jugar, el no tener minutos, y nunca tuvo una mala cara, nunca tuvo una mala actitud, siempre tuvo una sonrisa en la cara, ganas de aprender, ganas de mejorar, ganas de entrenar día a día, y eso yo como persona siempre lo he valorado mucho, por eso te digo que con “Chicharito” me quito el sombrero y que triunfe no es casualidad. Como te he dicho anteriormente, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación te acaba dando sus frutos, sus recompensas, y él pues todo lo que va recogiendo es gracias a lo que hace”, reveló Ramos para Fox Sports.

El 13 de Mayo del 2015 fue el último partido en el que ambos futbolistas compartieron cancha, en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, donde Real Madrid cayó ante la Juventus. Nueve años y diez meses después, ambos futbolistas se reencontrarán en una cancha como rivales, pero con la diferencia de que en esta ocasión “Chicharito” juega en el club de sus amores, con el gafete de capitán y en la liga donde inició su carrera.

