Las malas noticias para Pumas siguen tras caer (1-3) ante Monterrey en la más reciente fecha del Clausura 2025 de la Liga MX ante su afición

Una noche para el olvido del equipo de Efraín Juárez, que estuvo llena de acciones polémicas en el tema arbitral, lo que generó la molestia del estratega y la institución.

Pocos minutos después del silbatazo final y mediante sus redes sociales, el equipo auriazul mostró su molestia al asegurar que en varias acciones se vio afectada la organización.

"El Club Universidad Nacional expresa su más profundo rechazo y malestar por el arbitraje de hoy, tanto en cancha como en el VAR. En más de una jugada perjudicaron a nuestro equipo, con errores evidentes que fueron directamente al marcador", se pudo leer en el comunicado.

Lo dicho por la escuadra de la Ciudad de México, no tardó en recibir una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF, que mediante un comunicado informó el castigo económico para el equipo universitario.

"La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol anuncia que, tras la Jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, resolvió sancionar con una multa económica al Club Universidad Nacional por trasgredir el artículo 70 inciso c) del Reglamento de Sanciones de la FMF, que establece: será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales", mencionaron.

En el mismo texto, se pide al club no volver a realizar ese tipo de comportamientos, ya que podría recibir un castigo más fuerte.

Sergio Ramos con un partido de suspensión

Dentro de las sanciones dadas a conocer, también apareció el nombre de Sergio Ramos, quien salió expulsado tras darle una patada al atacante mexicano Guillermo Martínez.

Luego de estudiar la acción, la Comisión Disciplinaria de la FMF determinó que el ex jugador del Real Madrid, únicamente estará fuera por un partido, al reportarse conducta violenta por el árbitro central.

