Tras más de cuatro años de investigación, documentación y cotejo de documentos con base en el inventario de obras hecho por el propio Diego Rivera, la promotora Hilda Trujillo hizo pública una denuncia de desaparición de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera catalogadas dentro de las colecciones de los museos Casa Azul y Anahuacalli.

“Es una tristeza tremenda”, afirmó Hilda Trujillo, al dar a conocer dos documentos de decenas de hojas en las que muestra una investigación puntual sobre la sustracción de al menos 10 obras de Kahlo; también reportó evidencia de las irregularidades cometidas por el Fideicomiso del Banco de México por el manejo irregular de los derechos de autor de Kahlo y Rivera, que son patrimonio artístico de México.

La documentación que Hilda Trujillo hizo pública en el blog hildatrujillo.blog está dividida en dos partes: “Pérdidas y apócrifos en el acervo de los Museos Diedo Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul” y “Opacidad, despilfarro, robo autoral y abuso de poder”.

Ahí, la gestora cultural que por 18 años estuvo al frente de los dos museos citados, asegura que su conclusión es que en este caso hay una mezcla fatal de prepotencia e ignorancia; un caso en el que por desgracia confluye “la frivolidad en el manejo del patrimonio, la ambición y la corrupción” en la que interviene la familia Phillips Olmedo y funcionarios del Banco de México.

Entre las obras de Frida Kahlo faltantes están "Retrato de Irene Bohus", "Fantasía de una estufa", "Dibujo drolático (objeto de partes)", "Mi chata ya no me quiere" y "Dibujo estudio para Mis abuelos, mis padres y yo". Además se da cuenta de la pérdida de seis hojas del Diario original de Frida Kahlo, el cual se encuentra en la Casa Azul; y documenta la ubicación de varias piezas en colecciones privadas y subastas públicas en Estados Unidos y México.

El objetivo que persigue con esta denuncia pública es que "este documento sirva para que todas aquellas personas que vean que se está dañando el patrimonio, que vean malos manejos, al menos en cultura, lo denuncien", afirma Trujillo, quien cuenta que no salió antes a denunciar en conjunto todo el caso porque no tenía todas las pruebas como ahora las tiene, y no podía salir a denunciar sin sustento.

En ese documento de las pérdidas de obra, también incluye la atribución a los artistas de piezas apócrifas, en especial "El feto de Diego Rivera", que asegura que Carlos Phillips quiso hacer pasar por original y que para ella "constituye una forma de falsificación y una violación del derecho de autor".