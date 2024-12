La grafóloga, abogada y comunicadora Maryfer Centeno, se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su reciente libro “El lado oscuro de la mente humana” donde analiza la psicopatía, la envidia y la maldad, además de ciertos personajes como Ted Bundy y Juana Barraza “La Mataviejitas”, entre otros.

“A veces la maldad toma posesión de nosotros, o la vida va haciendo que se construya como un árbol. Este libro trae la historia tanto de Jeffrey Dahmer como de Ted Bundy, ‘La Mataviejitas’ y Yolanda Saldívar y Sergio Andrade , por ejemplo, me llama mucho la atención cómo funcionan las sectas. Este es un texto que viene a partir de la grafología y el lenguaje corporal, que no solo son el contexto, sino también qué reflejan estas escrituras y cómo se construye la maldad , si es que es una construcción o si somos buenos o malos por naturaleza. Además, el factor ambiental es importantísimo… dónde me rodeo, si es que el ambiente en el que estoy puede propiciar o al contrario, puede calmar estas partes que podrían llegar a ser tremendas y terribles”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Además, para ella es importante subrayar que el libro habla estrictamente de grafología y lenguaje corporal desde los celos, la infidelidad, el narcisismo y las heridas de la infancia, “considero que todo esto es necesario ponerlo sobre la mesa”. Sin embargo, la maldad es un aspecto que también es parte de la naturaleza humana, “tiene que haber algo de ella en nosotros y también cuando te falta maldad, eso también es fuerte, porque te vuelves confiado, necesitas irte activando en ese sentido”.

Maryfer también pide poner atención sobre los maltratadores de animales, “hay que tener cuidado, porque la violencia va en escala. Entonces, más allá de si tienes buen corazón o no, hay que pensar en que si alguien es capaz de maltratar a un animal indefenso, te puede maltratar a ti en cualquier momento. El libro también habla de cosas que nunca se van a acabar en nosotros, por ejemplo, que a través de la escritura puedes saber qué nivel de ansiedad tienes o cómo es el lenguaje corporal de una persona ansiosa y también entender el síndrome del impostor y las heridas de la infancia”.

En el ojo del huracán

Maryfer ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán luego de que se haya puesto en duda su credibilidad. “Mr. Doctor”, un médico youtuber desarrolló contenido donde la llama “charlatana” y el caso ha llegado hasta instancias legales por parte de la grafóloga que ha levantado una denuncia por sentirse agredida en la manera en la que él se expresa de ella. Inclusive, Maryfer y la grafología fueron tema de conversación en las reuniones matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, le cuestionamos a Maryfer cómo lleva el hecho de que ahora la polémica y los reflectores están sobre ella. “Es algo que uno nunca calcula, que no acabas de dimensionar y que nunca se está preparado para ser alguien público, nunca se está preparado ni para lo bueno, ni para lo malo. Y yo pienso que lo que tienes que hacer es mantenerte firme , pero sobre todo, rodeado de la gente que te quiere por quien eres”.

Expresa que su esposo, sus padres y su comunidad en las redes sociales se han vuelto en ese respaldo importante para ella, además de los alumnos del colegio y la comunidad de grafólogos. “Es evidente que no le vas a gustar a todo el mundo, pero me queda claro que hay formas y maneras, todo se puede decir sin humillar, sin denostar y sin ofender”, esto lo dice a colación de que se ha sentido ofendida por cómo se ha expresado de ella “Mr. Doctor” y por ello ha llegado a instancias legales.

El nombre de Maryfer se ha convertido en tendencia en redes sociales a partir de todo esto que está pasando.

“Al final del día que te busquen algo muy malo y que lo que encuentran es algo que dijiste hace 10 años sobre una pluma azul (sobre que escribir con ese tono ayuda a bajar de peso) y que esté manipulado, pues yo creo que dentro de todo es una suerte. Cuando fue lo de Niurka también la pasé muy mal, cada polémica ha sido muy fea, pero yo creo que esta ha sido la más fuerte porque se lleva a cabo en los juzgados, yo no quería que esto se hiciera público, porque además hay que ser respetuoso del sigilo de la ley. Ni siquiera hemos llegado a la primera audiencia”, expresa Maryfer que habría fecha para el 13 de enero, “pero no sé qué pueda pasar porque como ya está muy filtrado (el tema) todo se vuelve muy complicado, sobre todo por temas de seguridad”.

Finalmente sobre cómo toma que se ponga en duda su credibilidad, señala que ha sentido el apoyo de los lugares en donde labora, además de sus alumnos y sus seguidores, “tengo una trayectoria de muchos años, yo espero que al final del día todo salga bien”.

