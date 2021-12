FIL 2021: Camila Sosa Villada recuerda el origen de “Las malas”

Deuda saldada ha quedado para la escritora argentina Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2020, a quien durante la tarde de este jueves, en el sexto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), le fue entregado a manos de Marisol Schulz, directora de la fiesta literaria, su reconocimiento simbólico, luego de que éste no pudiera ser celebrado presencialmente en la edición anterior ante las restricciones de la pandemia y principalmente porque el encuentro tapatío se realizó por completo en formato virtual.

Previo a la charla que Camila Sosa Villada tuvo en el foro “Mil jóvenes con…”, Marisol Schulz entregó el reconocimiento a la autora por su obra “Las malas”, novela en la que la escritora comparte, entre la ficción y su memoria, cómo ha sido su caminar como mujer transexual y la prostitución, de los desafíos y riesgos hasta mortales que se detonaban en el parque Sarmiento, en donde se reunían otras mujeres para ganarse la vida cada noche.

“En 2020 tuvimos la oportunidad de acercarnos a la obra de Camila con su novela ‘Las malas’, y cito, como en el acta del jurado, es ficción y realidad trabajada en el molcajete del oficio e inspiraciones. Su texto es rudo y a la vez hermoso, es extraño equilibrio que convierte a una obra sobresaliente cargada de nihilismo, rabia y represión. Una obra que definitivamente vale mucho la pena conocer”, indicó Marisol Schulz, directora de la FIL.

Originaria de Córdoba, Camila Sosa recordó las diversas transiciones que ha tenido en su vida, desde cómo sus padres fueron clave para acercarla a la lectura, del impacto en su vida mediante el legado del español Federico García Lorca, de quien también arraigó su pasión por el teatro, de su paso en los escenarios como actriz y dramaturga y cómo es que “Las malas” nacieron desde el dolor, pero también desde la esperanza por alcanzar una vida digna sin renunciar a sus ideales de libertad e identidad sexual.

“Yo antes de ser travesti, actriz, antes de ser prostituta, todo eso lo hice sobre el cuerpo de una escritora. Creo que ‘Las malas’ y toso los libros que he escrito hasta ahorita son libros que comencé a escribir desde muy pequeño, cuando yo era niño, y recién ahorita estoy encontrando palabras para esto”.

Camila Sosa puntualizó sobre cómo navega entre las anécdotas y la ficción que refleja en “Las malas” y hasta qué punto es una trama autobiográfica, la autora también de “La novia de Sandro”, indicó que aún se encuentra en un proceso de descubrimiento y reflejo en sus letras.

“Cuando se dice que ‘Las malas’ es una novela autobiográfica, yo siempre digo que todavía no he encontrado un lenguaje para escribir, si se quiere, el terror que yo sentía por las noches parándome en el bosque con travestis mucho más grandes que yo, que iban armadas, que tenían navajas, que tenían drogas. No encuentro un lenguaje capaz de describir los estados psicodélicos en los que yo estaba metida, las drogas que consumía, el alcohol que bebía para resistir a la oscuridad, al frío, a la violencia de los clientes. Tal vez algún día lo encuentre en mi mente, pero hasta ahorita he sido capaz de escribir esto, es un libro de ciencia ficción”.

Camila Sosa reveló que se estima que para marzo de 2022 se publique su nueva obra “Soy una tonta por quererte”, que estará integrada por nueve relatos.

