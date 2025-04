A pocas horas de la llegada de Katy Perry a México, sus seguidores han recibido noticias desalentadoras: dos fechas de su gira "The Lifetimes Tour" han sido canceladas de forma definitiva. La empresa promotora Zignia Live anunció recientemente, mediante un comunicado, que los conciertos afectados son los que estaban programados para el 1 y 2 de mayo en la Arena Guadalajara.

La razón de esta cancelación es que la construcción del recinto aún no ha sido concluida, lo que representa un riesgo en términos de seguridad y comodidad tanto para el público como para los artistas. En el comunicado se menciona que la Arena Guadalajara no estará lista con los estándares requeridos, por lo cual no es viable llevar a cabo los eventos en esas fechas.

Además, la empresa aclaró que ni Katy Perry ni su equipo tienen responsabilidad alguna en esta situación. También solicitaron comprensión por parte de los asistentes, asegurando que su objetivo es ofrecer espectáculos con la calidad y seguridad que el público merece. A pesar de los esfuerzos realizados, admitieron que aún no están completamente preparados para recibir a los asistentes.

Katy Perry no es la única artista afectada por esta situación. Intocable y Carlos Rivera también deberán cancelar sus presentaciones previamente acordadas en ese recinto.

Para quienes ya compraron boletos, Zignia informó que aquellos que realizaron la compra en línea recibirán el reembolso de forma automática. En cambio, los que adquirieron sus entradas de manera física deberán enviar un correo electrónico a reembolsos@superboletos.com a partir del 22 de abril, incluyendo una identificación oficial y una imagen completa de los boletos.

A pesar del mal sabor de boca que ha dejado esta noticia entre los fans, aún hay motivos para estar emocionados. Las presentaciones en Monterrey y la Ciudad de México siguen confirmadas. De hecho, la gira dará inicio el próximo 23 de abril en la Arena Ciudad de México.

Con información de SUN.

