La noticia cayó como un balde de agua fría para miles de fanáticos. La Arena Guadalajara, que prometía convertirse en uno de los recintos más importantes para espectáculos en la ciudad, no abrirá sus puertas este 25 de abril como se había previsto. Con ello, los conciertos de Carlos Rivera (25 de abril), Intocable (26 abril) y Katy Perry (1 y 2 de mayo) han sido cancelados, provocando una ola de reacciones que van desde la decepción hasta el enojo e incluso el sarcasmo.

"Debido a que la construcción de la Arena Guadalajara no estará terminada con los estándares de seguridad y comodidad para el público y nuestros artistas en la fecha prevista", explicó la empresa Zignia Live en su comunicado oficial, intentando justificar la decisión de cancelar los respectivos conciertos de estos tres artistas.

Pero para el público tapatío, la explicación llegó tarde. Así lo dejaron claro decenas de comentarios publicados en redes sociales tras el anuncio. Muchos de ellos apuntan a la falta de profesionalismo, la mala planeación y el daño económico que representa la cancelación de los eventos con tan pocos días de anticipación.

"Todavía la semana pasada seguían incentivando a comprar para Katy Perry y aun así le firmaron DOS fechas, qué falta de profesionalismo de ustedes", escribió Arantza, una usuaria visiblemente molesta. "Era imposible que no se dieran cuenta que la obra no quedaría terminada y aún así se echaron el compromiso".

Joy Martín compartió un sentimiento similar, pero con un tono más directo: "¿Para qué organizan eventos en un lugar que no está construido? Arena Guadalajara era el sueño de muchos ver a Katy Perry y por sus incoherencias no lo lograremos, cambien el lugar del concierto".

Otros usuarios no sólo mostraron su frustración, sino también su empatía por quienes hicieron esfuerzos adicionales para asistir. "No me imagino el coraje de gente que venía de afuera del estado, habiendo pagado hotel y avión", escribió Omar Mendoza.

Diana AB no se guardó nada: "Se les dijo desde un principio… ‘cancelen’, pero no, ahí están ilusionando a la gente. Si se sabía perfectamente que no iban a terminar a tiempo, no piensan en las personas que viajan y tienen que cancelar vuelos, hoteles, vacaciones".

Las críticas más duras se dirigieron a lo que los usuarios perciben como una falta de responsabilidad por parte de los organizadores. Alan Armani fue tajante: "Porquería, no piensan en la gente que ya gastó en vuelos, hospedaje y más. Desde cuándo preguntaban y ustedes cancelan a días antes, sin pensar en quien les da de tragar. INCONSCIENTES. Ya muchos perderán dinero".

El malestar se mezcla con resignación. Para algunos, como Richie Zepól, la cancelación era predecible: "Era de esperarse, pero qué poca de aceptarlo y publicarlo unos días antes de las presentaciones, cuando era obvio y evidente para todos que no iba a estar lista para el 252.

Otros comentarios también cuestionan que, pese al retraso, la Arena Guadalajara continuaba anunciando nuevos espectáculos. "Lo peor es que siguen anunciando fechas para eventos que claramente no se van a realizar", comentó Natanael Gómez. "Primero terminen de construir el recinto, que por lo que se puede ver hasta finales de año podría estar listo sin ningún problema".

