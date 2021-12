Con 20 años escribiendo historias infantiles y juveniles, el escritor mexiquense Antonio Malpica, hace un homenaje al querido Frankenstein a través del libro Frankie, una novela con monstruos y panqueques de Editorial Océano Gran Travesía, en la que con mucho humor narra el drama de Víctor Frankenstein, el anatomista y químico que ha desafiado a la muerte, con un experimento que cobra vida.

Antonio Malpica. GENTE BIEN • JORGE SOLTERO.

En entrevista para Gente Bien, el autor habló sobre este libro, el cual presentó en la FIL 2021, y explica que siguiendo la misma trama del relato de Mary Shelley, crea una historia divertida que indudablemente sacará una sonrisa y hasta una risa a los lectores, la cual en tono de comedia se lee gozosa y jubilosamente, en la que se hace evidente su respeto y cariño por la obra. Ésta con una base sólida y una trama de 200 años, se creó a lo largo de cinco meses durante la pandemia, logrando “un gran chiste” de más de 400 páginas, que puede ser leído desde adolescentes hasta todo público.

Entre sus siguientes proyectos, hay varios libros pero ninguno en concreto, por lo que se concentra en las presentaciones de Frankie... y Polvo, así como en sus siguientes lanzamientos como una novela en la Editorial Panamericana y un álbum ilustrado en Fondo de Cultura Económica. Espera que los lectores le den una oportunidad a Frankie... y pueda sacarles una sonrisa, que tanta falta hace en estos tiempos.

¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta historia?

“En pasados años, como proyecto personal el acudir a historias, a autores, que yo apreciaba y que además admiraba, y que me parecía que podía yo tomarme la licencia de retrabajarlas, traerlas un poquito al presente. Y desde el título hay el mote cariñoso que uno puede sentir por las personas que quieres, se te sale decirle Lupita a las Guadalupes, pues por qué no Frankie a los Frankenstein. Fue a partir de una inquietud que tuve en 2018, de retrabajar historias, que yo ya tenía la idea flotando en mi cabeza de hacer que fuera un relato humorístico, pero fue en la pandemia que lo escribí y me debe haber llevado unos cuatro, cinco meses porque tenía mucho tiempo para escribir. Lo único que hice fue retomar la historia y contarla en este tono de broma, humorístico, y en realidad, lo que estás haciendo es contar un chiste, un gran chiste de 400 y cacho páginas”.

Frankie, una novela con monstruos y panqueques. EDITORIAL OCÉANO TRAVESÍA.

¿A quién está dirigido?

“Yo creo que por supuesto los niños pueden ‘echarle el diente’ sin ningún problema, pero más bien lo veo para jóvenes como de 14 años en adelante, lo cual no está de más que lo tomé un niño porque además las ilustraciones llaman mucho la atención, pero en realidad es un libro el que yo catalogaría como un libro para todo público”.

¿Qué es lo que más te gusta de escribir?

“Escribir –risas-, suena bobo y redundante, pero efectivamente creo que no hay otra forma de permanecer en este oficio, creo que si tienes que estar enamorado de la magia que surge de poder sentarte y crear tus mundos, crear tus personajes, las tramas, lo que les pasa y lo que no les pasa, eso es lo que te tiene que llamar la atención si verdaderamente vas a permanecer, lo que te tiene que llenar el corazón, o al menos, eso es lo que ocurre en mi caso es cuando estoy escribiendo”.

¿Hay algún género o a historia que anheles escribir?

“Siempre tengo historias en el tintero, afortunadamente, eso del bloqueo del escritor nunca se me ha dado, porque tengo la fortuna de que en casi cualquier lado y en cualquier rincón puedes rescatar la posibilidad de contar algo. Aún así, confieso que la poesía no se me da, no soy poeta, renuncie a esa posibilidad hace mucho, pero hay otras posibilidades, por ejemplo, la novela erótica, me parece un ejercicio interesante y si sería algo que yo creo que hasta me sonrojaría, pero es un ejemplo de algo que no he hecho y que tal vez no estaría mal hacer”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Permanecer, que siga ocurriendo lo que ya ocurre, que pueda seguir escribiendo y me sigan publicando, y que pueda seguir viviendo de mi escritura”.

¿Cuál es tu siguiente libro?

“Si, vienen algunos, siempre estoy escribiendo, pero suelo no hablar de ellos porque a veces ni siquiera tienen forma. En este momento en la FIL presentó dos, Frankie... y Polvo, que es una novela ciencia ficción”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Ojala que Frankie... tenga una oportunidad con ustedes (los lectores) y les saque una sonrisita o dos”.

Los favoritos de Antonio Malpica

Novela/Libro: “Mi libro favorito del ‘mundo mundial’ sigue siendo 100 años de soledad”.

Género: “Yo creo que disfruto mucho leyendo novelas, lo cual no quita que también lea cuento, poesía, pero creo que adentrarme en una novela siempre ha sido para mí muy satisfactorio”.

Escritor: “Sigue siendo Jorge Luis Borges”.

Personaje: “Peter Pan”.

Espacio para escribir: “Mi estudio, desde luego, pero siempre he creído que el escritor tiene que soltar la mano no gracias a que tiene el mejor lugar del mundo, sino a pesar de que no tiene un lugar en el mundo, incluso, yo creo que eso es algo que puede incluso hasta servirles de tip para los que están escribiendo, que no se esperen a tener un cuarto con una vista maravillosa, sino en dónde estén es buen lugar para soltar la mano”.

