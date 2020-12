FIL 2020: Aislados, pero no solos

“Me gusta decir que soy una especie de coctel de licores no tan caros con un resultado bastante apetecible, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dibujar, no soy el mejor en cada disciplina, pero tengo la ventaja que puedo hacer las tres cosas, o incluso locución, entonces no encuentro limitación para poder seguir creciendo, a pesar de que haya mejores que yo en cada ámbito”.

Desde su formación profesional como periodista, Francisco Almaraz “Pacasso” desarrolló cierta sensibilidad para poder magnificar o dar una voz a todos esos sentimientos que le generaban conocer las distintas problemáticas sociales, por ello su libro “Aislados” no es la excepción.

Con el humor que le caracteriza, llega a esta edición de la FIL a platicar sobre las situaciones que muchos de nosotros hemos pasado a lo largo de esta pandemia de la mano del Dr. Netas en compañía de sus dos mascotas y sus plantas.

Desde que iba realizando cada una de los dibujos y se viralizaban a través de redes sociales, lo entendió como un momento por capturar lo que todos estaban viviendo.

“La única forma de comunicarme con la gente que le gusta lo que hago, es a través de redes sociales... se convirtió en una comunicación constante con quienes veían los dibujos en Twitter en Instagram o en donde fuera, y la intención era, a parTe de decirnos a todos, no estamos solos, estamos en el mismo barco, era un pretexto para sonreír durante esta pandemia”.

Se considera privilegiado, pues, aunque por su propio trabajo, su vida no cambió mucho a partir de la pandemia, sí le permitió conectar con las personas que le agradecían, pues no solo se divertían, sino que se volvió un pretexto para interactuar dentro de sus familias.

Pacasso presentará “Aislados” el domingo 6 de diciembre a las 16:00 horas por el canal de Youtube Me gusta leer.

JL