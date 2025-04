Se trata de un equipo de futbol que firmó el sábado 19 de abril su ascenso a la Serie B, la segunda categoría del futbol italiano, tan solo dos días antes de la muerte del Papa Francisco a los 88 años, una curiosa coincidencia que ya se ha repetido con el equipo de la región de Campania (sur) hasta en 6 ocasiones en su historia, todas desde 1958.

El Avellino 1912 no ha ascendido solo con cada muerte de un papa (o renuncia, como el caso de Benedicto XVI en 2013), no obstante, sí que cada vez que un papa murió o renunció fue un año de ascenso. Cabe destacar que el club del sur del país ha vivido otros éxitos en los que no hubo ni muertes ni renuncias papales: en los años 1949, 1973, 1995, 2003, 2007, 2010, 2011 y 2019.

Sin embargo, los 6 años en los que el azar jugó esta curiosa pasada, el nombre del club copó, como en esta ocasión, buena parte de las noticias deportivas italianas y las redes sociales desde que existen. La primera vez que paso fue en 1958, cuando murió el Papa Pío XII y el equipo ascendió a Serie C. Solo 5 años después, con la muerte de Juan XXIII en 1963, el Avellino firmó su vuelta de nuevo a la Serie C, después de haber descendido en 1962. En 1978, año en el que fallecieron Pablo VI y Juan Pablo I, el Avellino firmó su mayor éxito: su único ascenso a Serie A.

La cuarta vez que sucedió fue con la muerte del polaco Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, en 2005, año en el que ascendió a Serie B. En el 2013, aunque no murió un Papa, sí renunció el alemán Joseph Ratzinger. Y el Avellino ascendió a Serie B. La última vez, la más ajustada de la historia de esta curiosa casualidad, fue el pasado sábado, cuando certificó su vuelta a la Serie B solo dos días antes de la muerte del argentino Jorge Bergoglio, que hace apenas unos meses había firmado la camiseta del equipo.

