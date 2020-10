“Extras al cine”, la iniciativa que apuesta por más inversión cinematográfica

A partir de esta semana, el senador José Alberto Galarza presentará ante el pleno del Senado la iniciativa “Extras al cine”, propuesta que busca mejorar los incentivos fiscales para que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan más facilidades para invertir en la cinematografía mexicana, y el país tenga derrama económica más directa a través de la industria audiovisual.

“La presentamos ante el pleno y después se pasa a la Comisión de Televisión, Radio y Cinematografía, de la que formo parte. Será un trabajo de convencer a la bancada mayoritaria de diferentes fracciones para hacer una reforma mucho más inteligente, una reforma que sí vaya a dar empleo, con mayor impulso a la industria, una reforma que no vaya a limitar contenidos a los usuarios”.

Galarza destaca que surjan propuestas como la recién presentada Ley de Filmaciones de Jalisco (aún por aprobarse) y que desde distintos sectores se ofrezcan soluciones y complementos ante la extinción de los fideicomisos Fidecine y Foprocine, por lo que “Extras al cine” llegará con reformas concretas para la Ley Federal de Cinematografía, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para inversionistas que destinen recursos para la producción cinematográfica realizada en México.

“Ya desaparecieron los dos principales instrumentos de creación cinematográfica en México; ante este panorama oscuro, lo que hoy vemos es que entidades como Jalisco y Baja California Norte, que no son el centro del país como Ciudad de México, están creciendo exponencialmente en temas de la industria”.

Explica que actualmente Ciudad de México acapara 40% de los largometrajes que se realizan en el país, en tanto que Jalisco representa el 12% y Baja California Norte el 3%. En el caso de Jalisco considera que iniciativas como la creación del “Taller del Chucho” -enfocado en la animación y encabezado por el cineasta Guillermo del Toro y la Universidad de Guadalajara- es ejemplo del impulso que se detona desde la cinematografía.

Galarza expone que “Extras al cine” nace en contextos complejos, partiendo de la urgencia de la reactivación económica a raíz de la pandemia por COVID-19, pero también representa un aliento ante el crecimiento constante y potencial que las industrias creativas y sus talentos, en este caso en particular del gremio audiovisual, presenta a pesar de las crisis, siendo uno de los productos de mayor consumo ante situaciones como el aislamiento.

“La pandemia nos mostró que el cine, las artes y los medios audiovisuales nos pudieron acompañar en la tragedia restituyendo a la humanidad con contenidos, para poder paliar un poco el aislamiento. Hoy en México se le traiciona por completo al cine, se le da la espalda y se le deja para que trate de morir de inanición, siendo que esto no será así por los esfuerzos que muchas personas estamos haciendo”.

Los beneficios

A través de los incentivos fiscales (devolución de un porcentaje de lo que la producción ha gastado en el rodaje) de “Extras al cine” se busca una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el gasto de producciones cinematográficas realizadas en México, para que hasta el 100% de este IVA y hasta 30% del ISR se puedan aplicar a las inversiones extranjeras, con la condición de que más del 50% del proyecto se filme en México y que al menos el 50% de su plantilla laboral sea mexicana.

En el caso de los inversionistas mexicanos, éstos podrán aspirar hasta el 50% del IVA y 30% del ISR.

Añade que para otorgar este incentivo del IVA, el Instituto Mexicano de Cinematografía podría avalar factores financieros, comerciales y técnicos para las producciones que lo soliciten y puedan acceder al incentivo mediante el Servicio de Administración Tributaria; además, este beneficio podrá aplicarse al mismo tiempo junto a otros apoyos, programas e incentivos propuestos por cada Estado si un largometraje, por ejemplo, lo requiere o se le ha sido otorgado.

Galarza detalla que de lo recaudado anualmente de los impuestos por gastos de producción cinematográfica en México, se plantea que el 2% de éste se asigne al presupuesto de los dos Estados que más producciones, inversión o infraestructura cinematográfica generen al cierre del año fiscal correspondiente, y éstos a su vez lo destinen a más proyectos en sus territorios.

“Esto es para poder incentivar la competencia, si Oaxaca quiere ser un nicho importante en la cinematografía, pues tendrá que hacer las legislaciones locales correspondientes para que pueda empezar a producir largometrajes y ganarse apoyos de esta bolsa”.

Por otra parte, 3% del monto total de los impuestos generados por gastos de producción cinematográfica en México podría destinarse anualmente al presupuesto del Instituto Mexicano de Cinematografía, o en su caso de la figura que tenga el control de los apoyos al cine, para fondear nuevos proyectos cinematográficos.

También se establecería un presupuesto de 650 millones de pesos para el estímulo fiscal relativo a proyectos de inversión en producción cinematográfica nacional en el presupuesto 2021, con un aumento de por lo menos 5% cada año. Además, en caso del estímulo para proyectos de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales se propone un presupuesto de 50 millones con un incremento anual de por lo menos el 0.5%, así como ampliar a 80 millones el monto del estímulo por proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional.

Alberto Galarza considera que los largos procesos de trámites y principalmente el tiempo que los inversionistas deben esperar para ver el retorno de su inversión, son las causas que alejan a la iniciativa privada de apostar por una producción mexicana.

“Seguridad jurídica, tramitología ágil, que no sea burocrático. Hoy el incentivo fiscal que existe para el cine para inversiones internacionales tardan hasta dos años en devolverse, claro que eso desincentiva, que es una falsa afirmación de que hay incentivos fiscales porque tardan demasiado. Sobre todo tiene que haber una inversión por parte de las entidades federativas que deseen captar estos recursos internacionales, para poder tener creativos, estudios cinematográficos, universidades que generen nuevos perfiles para las industrias creativas”.

Ejemplo a seguir

Alberto Galarza recuerda que países como: Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá han establecido incentivos fiscales atractivos para sus producciones locales y atraer a inversionistas extranjeros gracias a los llamados “Tax Rebate”, incentivos que permiten a los inversionistas el retorno de hasta del 45% de su inversión.

Otros países como Francia y España, que cuentan con incentivos fiscales coinciden en requisitos para que los inversionistas sean beneficiados si la producción es filmada en el país, si hay plantilla laboral local contratada, si el proyecto refleja aspectos culturales y arquitectónicos de la localidad y/o si hay consumos paralelos en hospedaje y movilidad, por ejemplo.

“Los Tax Rebate en países como Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido han tenido incentivos fiscales desde el 35 al 45% de impuestos. Si haces un incentivo fiscal a la inversión, a las personas que inviertan en producciones cinematográficas en tu país o entidad federativa, es para que la derrama económica se quede en el país y no se vaya a otro lado”.

Recalca que la urgencia de activar “Extras al cine” en México se entiende también a través del terreno que ganan otros países latinoamericanos que en los últimos años han propuesto incentivos atractivos a las producciones extranjeras.

“El más claro ejemplo es Colombia, que aprobó un incentivo fiscal de hasta el 45% de impuestos con una reinversión en cinematografía importante. Solamente en el primer trimestre de este año, Bogotá ya se llevó 35 millones de dólares en inversión extranjera directa que tenían que venir a México. Colombia todavía no tiene el nivel de ‘expertise’ técnico que históricamente México sí tiene por nuestra ubicación geográfica y su industria; de hecho, hoy está pasando el absurdo, empresas norteamericanas y productoras están contratando a mexicanos para llevarlos a trabajar a Colombia”.

Libertad de contenido

Alberto Galarza puntualiza que la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal de obligar a las plataformas de streaming que operan en México a garantizar que el 30% de su catálogo sea de producciones mexicanas, es una propuesta que atenta contra la libertad de contenido hacia el consumidor que paga por acceder a una plataforma, pues en el caso de aquellas enfocadas al contenido audiovisual éstas darían paso a producciones viejas y no a impulsar la creación de contenidos e inversiones nuevas.

“Es un malentendido decir que con esto se está ayudando a producir más material nacional; es una completa mentira. Si limitas el 30% del catálogo en las plataformas, no es para contenido nuevo, es para que algunas productoras mexicanas, que tienen un lobby muy importante con la bancada de Morena, logren sacar contenidos viejos, y con eso llenar el 30 por cierto. El problema es que no generas ningún empleo, no generas ni una sola derrama económica, pero sí limitas al usuario a que en lugar de tener un 100% de catálogo internacional, solamente tenga el 70 por cierto”.

JL