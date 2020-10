Presentan Ley de Filmaciones de Jalisco; será aprobada máximo en 40 días

Con el objetivo de que las tierras jaliscienses se conviertan en la capital latinoamericana del cine, ayer fue presentada la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco, la cual esperan sea aprobada antes de que finalice 2020. La iniciativa, impulsada desde el pasado marzo por el diputado Esteban Estrada, fue dada a conocer ante la comunidad cinematográfica y cultural del Estado.

Al respecto, Estrada señaló en entrevista: “La Ley de Filmaciones nació bajo la premisa de que Jalisco debe ser referente de la industria en México y el mundo; además, la industria cuenta con un gran valor agregado y suma a la riqueza cultural del Estado, así como la de fortalecer nuestra identidad como jaliscienses. Con la Ley de Filmaciones queremos que todo aquel talento de la industria piense en Jalisco para filmar aquí”.

Añadió que la Ley de Filmaciones ya se presentó ante el Congreso de Jalisco y en un plazo de un mes ya podría ser aprobada: “Calculo que entre 30 y 40 días se dictaminará. Lo tienen que revisar las fracciones parlamentarias, hacerle ajustes y autorizarla para que arranque a partir del 1 de enero de 2021”.

Teniendo a la explanada de la Cineteca como punto de encuentro, aunado a la presentación de la Ley de Filmaciones, durante el evento también fueron revelados los nombres de los expertos que integran el Consejo Consultivo Filma en Jalisco: la directora, Karla Castañeda; la cabeza de producción de Cinépolis, Enrique Latapí; la directora, Patricia Riggen; el productor, Juan Sola; el director, Fernando Lebrija; la directora, Piluca Querol; el productor, Steven P. Wegner, Jorge García, y la actriz y productora, Kate del Castillo, quienes se encargarán de incidir en la repartición de los recursos que se otorguen a través de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (COFIEJ), además de que ofrecerán su perspectiva de las tendencias cinematográficas y el contenido cultural y artístico que se debe imprimir al ecosistema audiovisual de la región.

“Buscamos que los consejeros nos ayuden a ser voceros en el mundo y las ciudades donde ellos están operando. Queremos que sean embajadores de nuestra producción, cine, documentales y más, que lo platiquen y lo lleven a otras latitudes”, comentó Rodolfo Guzmán, director de la COFIEJ.

“Buscamos promover al cine”

Raúl Padilla, presidente del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), destacó que los esfuerzos por posicionar a Jalisco como un referente internacional se remontan a la creación del festival hace 35 años, por lo que sumar a organismos como la COFIEJ, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, la Universidad de Guadalajara, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y la Coordinación del Gabinete Económico será parte de dicha consagración.

“Es una ley realmente de vanguardia, en contraste con lo que ocurre a nivel federal, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, lo que representa un severo menoscabo a la comunidad artística, científica y cultural de nuestro país. En Jalisco queremos seguir promoviendo la actividad fílmica y apoyando el abundante talento que existe en nuestro Estado”.

El Gobernador de Jalisco puntualizó que pese a la decisión federal de desaparecer fideicomisos, entre éstos el Fidecine y Foprocine, el Estado avanzará en sus propuestas de impulso cinematográfico: “Por eso Jalisco tiene que mandar un mensaje claro y contundente, con el Gobierno Federal, sin el Gobierno Federal o a pesar del Gobierno Federal, el año próximo, a pesar de las restricciones presupuestales que vamos a enfrentar todos, vamos a destinar más recursos para apoyar a la industria fílmica en nuestro Estado”.

Por su parte, Rodolfo Guzmán, director de la COFIEJ, anunció que entre los proyectos fuertes que se avecinan es el estreno de una convocatoria especializada en guion, de la que próximamente se darán detalles; destacó que hasta la fecha la COFIEJ ha apoyado a 33 películas con una inversión de 60 millones de pesos.

En la alfombra

Previo a la presentación de la Ley de Filmaciones de Jalisco, los pasillos de la Cineteca recibieron a diversas personalidades como: Patricia Riggen, Joaquín Cosío, Roberto Sosa, Lalo España y Kate del Castillo, quien charló sobre los diversos proyectos que realiza en Jalisco, así como la posibilidad de emprender la tercera temporada de “La Reina del Sur”, pero más enfocado a la acción y retomando su emblemático personaje de “Teresa Mendoza”.

“Después regresaremos para otra cosa que no puedo decir (…) se hará una ‘Reina del Sur 3’, estoy contenta porque a mí me divierte mucho el personaje, en lo personal la quiero mucho, me ha dado muchas cosas en mi vida, han sido todas buenas, no tengo más que agradecimiento a ‘Teresa Mendoza’, ahora estará más padre porque quisimos alejarnos del narcotráfico, que ya estamos hasta ‘acá’ seguramente y de las narcoseries, aunque esos son los inicios de ‘Teresa’, estamos viendo como alejarnos de eso y hacer una serie más de acción, más divertida”.

Por su parte, Estrella Araiza, directora del FICG, explicó que el encuentro tapatío sigue en pie para su próxima edición del 20 al 27 de noviembre, además de lamentar la desaparición de los fideicomisos cinematográficos. Sin embargó, celebró que Jalisco esté marcando su propio rumbo con su Ley de Filmaciones.

“Es una tristeza la cancelación de los fideicomisos, el hecho de que hayan puesto en la misma bolsa a los fideicomisos relativos al cine con otros que eran en su manejo incuestionables a mi gusto, creo que (la Ley de Filmaciones) es exactamente lo opuesto. Nosotros queremos construir, estamos haciendo leyes para ello, la Ley de Filmaciones de Jalisco es el principio de un diálogo”.

Numeralia

3.2%

del PIB de México corresponde a actividades culturales y de ahí, más del 36% compete a medios audiovisuales.

30

programas ofrece el estado de Jalisco para la formación de cineastas.

219

producciones se filmaron en México, en 2019; de éstas, el 12% de largometrajes y el 6.8% de cortometrajes fueron realizados en Jalisco.

514

pantallas de exhibición tiene Jalisco.

JL