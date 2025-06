Jalisco es semillero de talentos que están triunfando en el mundo. Tal es el caso del tapatío Fer Quirarte, uno de nuestros artistas multidisciplinarios más interesantes cuya obra recientemente fue premiada en Nueva York. La obra en cuestión, titulada “Unfolding Grace”, fue reconocida con el Premio de Excelencia en la edición 39 del Chelsea International Fine Art Competition de Nueva York, uno de los concursos de arte contemporáneo más prestigiosos de los Estados Unidos, y en el cual Fer Quirarte fue uno de los seis artistas seleccionados entre centenas de postulantes que enviaron sus propuestas de todas partes del mundo.

“Unfolding Grace”, la obra premiada, pertenece a la serie “Floating Strength” —“Fuerza Flotante”— en la que Fer Quirarte explora, cuestiona y reimagina la imagen de las masculinidades contemporáneas, no como algo ya definido e irrevocable sino algo que, como el agua misma, está en constante cambio, fluctuando, eclosionando en nuevas posibilidades.

En entrevista con EL INFORMADOR, el artista tapatío nos adentra en su obra, en su pensamiento y lo que esta serie refleja, y sus sentimientos respecto a pertenecer a ese grupo selecto de seis personas cuyo trabajo fue reconocido por uno de los festivales más importantes de Nueva York.

Cuestiona lo masculino y reclama el derecho a ser frágiles

En “Unfolding Grace” Fer Quirarte hace uso predominante del agua como un terreno de la libertad, algo que transforma, algo que permite cambios. La serie está formada por tres etapas distintas, en las que el artista tapatío retrata cuerpos afrodescendientes debido a que, históricamente, han sido obligados a encarnar la fuerza, la dureza, a ser invulnerables. En “Floating Strength”, son frágiles, ingrávidos, sintientes, humanos, resistiendo desde su vulnerabilidad.

“Lo que trata la serie en específico es reimaginar o cuestionar en qué consiste la personalidad contemporánea del hombre, o sea, de qué va ser hombre actualmente”, platica el artista.

“Eso es lo que yo me pregunto y lo que trato de responder o de plantearlo, poner sobre la mesa este tema por medio de la serie. La manera como yo lo manejo fue dividiéndola en tres etapas. La primera etapa la llamo ‘Inmersión’ donde el cuerpo es una entrega, es aquel estado donde el cuerpo se deja caer, donde no lucha, no se resiste. Es la renuncia al control, al mandato, de sostener todo”.

“Y de ahí pasaríamos a la parte de ‘Suspensión’, donde el cuerpo lo pongo como en una pausa. Aquí el cuerpo ni baja ni sube, simplemente flota. No hay un movimiento claro, sólo presencia. Y luego de ahí pasaría al tercer punto que sería ‘Emerger’ donde el cuerpo yo lo veo como una posibilidad. Es el punto donde el cuerpo reaparece, pero de una manera distinta, es más libre, después de todo lo que se cuestionó para a tratar de entenderse”.

“‘Emerger’ no es volver al mismo lugar, sino simplemente es salir siendo otro. La pieza específica de ‘Unfolding Grace’, esa pieza pertenece a ese estado simbólico de ‘Emerger’. El rostro se eleva, los ojos están cerrados, pero realmente no hay una tensión. No está gritando, hay una respiración, no está reclamando nada”, agrega.

Fer Quirarte, artista multidisciplinario que explora temas como la identidad, la vulnerabilidad emocional y la memoria cultural. CORTESÍA

¿Qué es ser hombre en nuestros tiempos?

Fer Quirarte confiesa que se sintió muy feliz cuando supo que “Unfolding Grace” fue una de las obras seleccionadas en la 39 edición del Chelsea International Fine Art Competition de Nueva York. “La mandé y la seleccionaron como premio a la excelencia y esto es importantísimo porque de los cientos de imágenes que mandaron a nivel internacional solamente eligieron a seis”.

La felicidad también tiene que ver, además, con las posibilidades de diálogo que la obra tendrá con el espectador, pues el cuestionamiento de lo masculino, de lo vulnerable, de que también somos seres frágiles y equívocos por completo contrarios a la imposición social, es una parte fundamental en la obra del artista.

“Lo que yo estoy buscando es invitar a un diálogo. De eso de eso trata la serie. Creo que aquí el punto es no ‘llegar a’ si no que más bien esto es una plataforma que me va a permitir mirar hacia el futuro de las diferentes cosas que se puedan hacer gracias a esta visibilidad que me está dando el concurso y el apoyo que me están dando”, dice el artista.

“Mi obra como tal no es parte de una agenda política y tampoco está cargada de una cierta ideología. Para mí la función del arte es simplemente cuestionar, no dar la respuesta ni una cierta tónica o un punto en específico, sino más bien poner las cosas sobre la mesa para realmente invitar a ese diálogo. La parte interesante de mi obra no es que se entienda como tal, sino que realmente se puedan sentir. Entonces, creo que la parte emocional es algo muy básico”, suma.

“Yo propongo una visión muchísimo más humana de la masculinidad. La masculinidad no es algo cerrado, sino que es un proceso, esa posibilidad de ver lo masculino no como algo perfecto, como algo controlador, como algo que exige, sino alguien que realmente se permite equivocarse, cuestionarse, no tener todas las respuestas y eso siento yo que le da muchísimo más valor a ese a ese ser masculino de la actualidad. Es muy válido y pertinente hacerse esa pregunta porque todo ha estado cambiando”, finaliza.

CT