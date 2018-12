Esta semana llego al FCE como encargado del despacho: Taibo II

El escritor Paco Ignacio Taibo II señaló que en la siguiente semana asumirá la responsabilidad del Fondo de Cultura Económica (FCE), como encargado del despecho.

"Es tiempo de pasar al positivo. En principio voy como encargado de despacho, todavía no está claro, es decir, lunes, martes, los primeros días de la semana", asentó.

Afirmó que pronto dará a conocer un diagnóstico y una propuesta del futuro trabajo cuando vayamos en el camino de la unificación de educar al Fondo.

Taibo sostuvo que hasta ahora no ha conversado con el coordinador parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal, "he estado al margen de la discusión, la ley no es mi ley, es de Francisco Javier Mina".

Sobre la disculpa pública solicitada, añadió que quedará en la que ya hizo por sus redes sociales, "ahí quedó, ahí me expresé, y he pasado al pasivo hasta el día cinco".

