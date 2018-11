El Senado congela a Paco Ignacio Taibo, él se disculpa y el FCE guarda silencio

Las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, en las que hizo referencia a que con o sin la aprobación del Senado él sería el próximo director del Fondo de Cultura Económica (FCE) -e incluso, señaló que lo será aunque sea a través de un edicto que firme López Obrador- ya le pasó factura y generó tres posturas. La primera es la del silencio por parte del FCE; en charla telefónica, personal de prensa de la institución señaló que por el momento no emitirán un boletín, luego de que su actual director, José Carreño, no se ha pronunciado ante la polémica que desató Taibo, durante su reciente vivista a la FIL: “Aún no hay una postura, no hemos platicado con el director, pero honestamente no creo que salga ninguna postura por parte de FCE; ya estamos a punto de la transición, entonces, más bien es que venga la próxima. Yo no he establecido conexión con el director, pero no creo, él no suele dar respuesta a este tipo de declaraciones que pasan rápido”.

La segunda postura es la del rechazo y ésta es por parte de la Cámara Alta; en entrevista, el Senador de Jalisco, Clemente Castañeda, señaló que ayer la Mesa Directiva del Senado bajó el dictamen a través del cual se votaría la llamada “Ley Taibo”, la cual le permitiría al autor de “Muertos Incómodos” dirigir la paraestatal a pesar de ser extranjero -nació en Gijón, España-.

—¿Hasta cuándo se subirá de nuevo el dictamen de la “Ley Taibo”?

—“Por lo pronto la discusión de esta ley, de esta reforma, está suspendida hasta nuevo aviso; hubo manifestaciones de todos los grupos parlamentarios, todos de manera unánime reprobaron las palabras del señor Taibo y con distintos planteamientos. Así que, por lo pronto, el planteamiento de Movimiento Ciudadano es y seguirá siendo que el señor Taibo, por ese grave error, no debería ser el director de Fondo de Cultura Económica y le hemos pedido a todos los senadores del país que firmemos un exhorto conjunto al Presidente electo de México -Andrés Manuel López Obrador- para que desista de su intención de nombrar en el cargo a esta persona”. Agregó que el aplazamiento de la votación puede ser de forma indefinida, “podríamos retomarlo en cualquier momento o podría no retomarse y nombrarse al interior del FCE un encargado de despacho que cumpla con los requisitos de ley y punto”.

Al cuestionarlo si el Senado ha tenido algún acercamiento con López Obrador para conocer su postura ante la polémica, Castañeda dijo que “No ha habido acercamiento con el próximo gobierno sobre este tema, lo único que hemos escuchado es la posición del grupo mayoritario del Senado -Morena- reprobando las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, pero hasta ahí, no ha habido un diálogo con el Ejecutivo”. Agregó que él, a título personal, espera que en la “decisión del Presidente de la República haya sensatez, madurez y sensibilidad”.

Por su parte, la Senadora Malú Micher, de Morena, quien encabeza la Comisión de Igualdad de Género conminó, a través de su cuenta de Twitter, al escritor a disculparse; petición que el autor sí acató, pero vía Twitter, dividiendo las opiniones al interior de la cámara de diputados.

Así es, la tercera parte de esta historia llega a través de sus redes sociales, y es que Taibo II ofreció una disculpa por su frase, a la cual calificó como “desafortunada y vulgar”: “Lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido”, escribió.

En respuesta a la disculpa del escritor, diversos diputados dieron a conocer su opinión y mientras el diputado Gerardo Fernández Noroña comentó “Sólo eso faltaba. La ñoñería frente a la obvia intención de evitar que @Taibo2 encabece el @FCEMexico”, escribió.

La política y ex senadora Mariana Gómez del Campo aseguró: “No queremos a un impresentable al frente del Fondo de Cultura Económica... ¿Tan complicado es que AMLO cambie de decisión?”.