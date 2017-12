Escribir para develar la historia propia

Alfredo Núñez es un escritor mexicano que en la Feria Internacional del Libro nos presenta su última obra y primera novela llamada “El pacto de la hoguera”, un trabajo narrado a dos voces que describe él mismo dentro del género de suspenso, pero que también plasma parte de la historia de Tabasco durante los años 30. El autor nos comparte un poco de su experiencia.

—¿Qué valor ha guiado tu vida?

—La lealtad y la amistad; la amistad es un valor para mí, y va en conjunto con la lealtad aunque es un valor que se ha ido diluyendo.

—¿Cuál es el proceso creativo de tu escritura?

—En el caso de “El pacto de la hoguera” la historia me la contó mi abuela, se basa en la experiencia de mi bisabuelo que vivió la época de Tomás Garrido Canabal, conocido por ser un gobernador muy polémico, porque hizo cosas muy buenas pero también muy radicales y terribles. Entonces él, mi bisabuelo, solía ser un traficante de alcohol por el rio Grijalva, en ese sentido es mi abuela la fuente de inspiración culpable de la historia.

Empecé hace 11 años, personalmente al escribir me llegan primero las voces de los personajes, entonces ya es como puedo seguir y desarrollar la historia. No soy muy prolífico para escribir, incluso según yo era un cuento hasta que me di cuenta que esa voz era más intrigante, que pertenecía a otro género, la novela.

—¿Qué sacrificios has hecho como autor?

—Durante un año sacrifiqué mi vida social por pasar escribiendo, para mí el ejercicio es como una masa de plastilina, un juego, pero uno de los que tienen más reglas; aun así, las reglas son implícitas, no explícitas, nadie te puede enseñar como contar una historia, es de esos juegos donde aprendes solo entrando en él.

—¿Qué es lo que valoras más de los jóvenes?

—La energía impresionante que tienen, en ellos está mucho el poder de cambiar la realidad. Yo escribo para ellos, ese tema me encanta, la juventud es el momento en que descubres todo, el amor, las primeras emociones.

Hay muchas cosas que sólo se viven una vez y se dan en la juventud, es una etapa imaginativa y creativa, donde puedes destruirte o llegar a donde quieras.

—¿La lectura incide en el desarrollo de la sociedad?

—Sí, pero no desde la imposición, desde el placer, es por lo que siempre he abogado, se lee por placer, por el logro del hallazgo.

—Un libro que recomendarías para los jóvenes:

—“Demian”, de Hermann Hesse, es un libro que me marcó a mí mucho durante la adolescencia.