Elisa Carrillo, el rostro de la danza

Recientemente fue distinguida por la revista “Forbes” como una de las 100 mujeres más poderosas de México; así es la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera, quien visitó el país para adelantar los detalles de lo que será la segunda edición de “Danzatlán. Festival Internacional de la Danza”, encuentro de danza que promueve con la fundación que lleva su nombre.

Miembro del Staatsballett Berlín, Elisa fue nominada el pasado 2018 por el Senado mexicano para la medalla Belisario Domínguez, galardón otorgado por el Estado, por su aporte a la cultura.

Sobre el festival, un nuevo esfuerzo de su fundación, la bailarina afirmó en entrevista que busca ser: “Una plataforma de difusión para artistas y coreógrafos, tanto mexicanos como internacionales”. La meta es promover la danza y la cultura en México, además de proyectar el talento mexicano en el extranjero: “Que se tenga intercambio de estilos, de ideas: que se vea que somos un país que empieza a formar parte del mundo de la danza”.

El programa de la segunda edición, a realizarse el próximo julio, todavía está por definirse oficialmente. En la primera edición del festival se presentaron 18 espectáculos con 200 artistas, con una representación de nueve compañías -profesionales de danza clásica, contemporánea, danza folclórica y urbana como: hip hop y break dance-. Las sedes estuvieron en la Ciudad de México y el Estado de México, de donde es originaria Elisa. La asistencia fue positiva, comentó, pues fueron cerca de 30 mil personas (20 mil asistieron de manera gratuita): “Hubo gente que no se había acercado y ahora tiene un conocimiento de la danza”.

Además de la primera edición de “Danzatlán”, el 2018 fue bastante activo para Carrillo, pues cumplió múltiples presentaciones, como las funciones en Berlín, el estreno de “Don Quijote” y de “Romeo y Julieta”, galas en Rusia, en Taiwán, etcétera.

Este 2019 arranca igualmente activo: “Voy a finales de enero a la semana de Mozart, en Salzburgo; después, en Rusia, en Moscú; presentaremos “Romeo y Julieta” en la ópera de Berlín, y en Londres para marzo”.

Sobre Elisa

Elisa Carrillo nació en Texcoco, estudió en el INBA (1988-1990) y la Escuela Nacional de Danza Clásica (1990-1997), en México, para luego mudarse a Inglaterra y profesionalizarse en el English National Ballet School (1997-1999). En Alemania estudió su maestría en ballet (2001-2003), en el Ministerio de Cultura de La República Alemana y John CrankoSchule Stuttgart.

Sus primeros pasos

Nacida en 1981 y con una carrera fuera de México desde los 16 años, Elisa creó su fundación en 2013 con la vocación que ahora manifiesta en el festival: promover la cultura, enfocado a la danza. “Apoyamos a jóvenes y a niños para tener un acercamiento a todas las partes artísticas. Creo que la danza es un arma que tenemos para el desarrollo de la parte espiritual del ser humano, es importante que los niños tengan un apoyo temprano a la danza”. Entre los apoyos está la vinculación para cursos y concursos internacionales, en alianza con el gobierno del Estado de México.

Esta promoción de la danza es para “Que vean la danza y el arte como otra posibilidad de su vida”. En su caso personal, platicó que “Nunca hubo un bailarín en la familia. Comencé como toda niña, muy inquieta, me encantaba moverme, la música, expresarme de esa manera. Mis papás me metieron a una academia para tomar clases, ahí me descubrió una maestra y me dijo que podía hacerlo profesionalmente”. Realizó una audición en una escuela de capacitación de Bellas Artes: “Comenzó de una forma muy natural, la fui descubriendo, me di cuenta de que era mi vida: algo que me hacía feliz. Cuanto tuve 16 años gané un concurso nacional de beca, me fui a Londres dos años; luego, me aceptaron en Alemania, donde estuve como solista ocho años. Luego llegué a Berlín, en 2011 me nombraron primera bailarina”, compartió.

Feliz por el éxito de colegas

Elisa Carrillo no es la única bailarina mexicana que triunfa en el extranjero, algo que le agrada: “Es algo maravilloso ver a otros mexicanos poniendo en alto el nombre del país en el extranjero, ya somos varios mexicanos que estamos fuera en la danza. También hay músicos, pintores, muchos artistas”. A pesar de que ha llevado su carrera fuera del país, la artista ha seguido en contacto constante, por lo que ha visto la evolución de la disciplina: “En estos últimos cinco años se ha desarrollado más la danza, la gente empieza a verla, a respetarla, a verla como una carrera profesional. Se están logrando cosas… En la danza día a día hay más semillas creciendo y dando frutos y poniendo en alto al país”.

Para Elisa, hay avances incluso desde la percepción de la danza como una carrera, aunque todavía resta mucho por hacer: “En un país como Rusia es un honor ser bailarín, algo que la gente admira mucho. Aquí en México empieza a crecer. Algo muy importante es que los padres apoyen a sus hijos. A veces se puede tener talento, pero sin apoyo de la familia es muy difícil lograrlo”. La recomendación de la bailarina es acudir a lugares donde haya maestros para descubrir las capacidades de cada infante.