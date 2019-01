El tarot más "cool" del mundo

El tarot no es una cosa de juego, no al menos para la colombiana Amalia Andrade, quien por primera vez estuvo en la pasada FIL para llenar de magia y misticismo los pasillos literarios con su “Tarot magicomístico de estrellas (pop)”, con el que plantea una forma más lúdica y divertida de adentrarse a la lectura, bajo el respaldo de Editorial Planeta.

“Quería sorprender a mis lectores con algo que no esperaran. Esto no es precisamente un libro, es un no libro, porque son cartas y una guía que plantea una nueva manera de leer. Es un libro que se puede intervenir y escribir, yo no tengo todas las respuestas, es más interactivo que el tarot convencional”.

Convencida de que ningún conflicto personal es menor y de que el tarot es una ventana, no para adivinar el futuro económico o la suerte en el amor, sino para expulsar las inquietudes e incertidumbres que nos quitan la tranquilidad emocional, espiritual y hasta física.

“Todos vamos a los lugares que son muy evidentes para sanar y hay algunos que siguen siendo tabú, gente que tiene miedo al psicólogo porque piensa que eso es de locos, esos lugares de sanación personal comienzan a ser muy limitados, no está muy bien visto que lloremos en público. Este tarot es una herramienta poderosa para sanar, pero como siempre hay mitos alrededor no lo utilizamos”.

El tarot que propone Amalia Andrade no es común, aunque se inspira en el de “Marsella, los arcanos mayores” que la escritora utiliza como protagonistas se inspiran en las cualidades personales, humorísticas y de vida de personajes de la cultura pop, musical, de entretenimiento y política internacional como Barack Obama (la templanza), Shakira (el carro), Steve Jobs (el loco), Juan Gabriel (sumo sacerdote), Frida Kahlo (la torre), Selena Quintanilla (la lluvia), Madonna (el diablo), Beyoncé (la emperatriz) y hasta a “María, la del barrio” (la rueda de la fortuna), por ejemplo.

“Fue un proceso muy bonito el elegir a cada uno de los arcanos, pasé mucho tiempo con cada carta para verificar que el personaje o la estrella pop que estaba adjudicando genuinamente encarnara esos valores. El mago es Kim Kardashian, ella encarna la materialización, nadie materializa mejor que Kim”.