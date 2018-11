El héroe que Hidalgo eclipsó

Con un gusto incansable por cuestionar lo que la historia oficial nos cuenta, Pedro J. Fernández habla respecto a su nuevo libro: “Iturbide, el otro padre de la Patria”, una obra en donde se conoce una versión de la Guerra de Independencia de México que hasta hoy ha sido ignorada por el sistema educativo del país.

Para realizar este libro, el autor del bestseller, “Yo, Díaz”, realizó una labor titánica para obtener y jerarquizar documentos y cartas escritas por Agustín de Iturbide, mismas que le revelaron un punto clave en esta guerra que va mucho más allá de Miguel Hidalgo.

“Aprendí muchísimo de Iturbide. Yo lo veía más como esta versión oficial de la Guerra de Independencia y me sorprendió todo lo que hizo al principio. Me llamó mucho la atención el conocer las cartas entre él y Guerrero. Me sorprendí porque de principio ambos estaban intentando establecer una comunicación y se estaban recriminando cosas. Después ver cómo se están poniendo de acuerdo y comienzan a fraguar la Independencia de México ya en un tono más de amigos fue impresionante”.

“Justo en ese punto es donde nace realmente la Independencia de México, porque ya hay un líder realista y un líder insurgente, que son los dos bandos de la guerra, mismos que se ponen de acuerdo y la guerra comienza a morir. Eso es algo que no te cuentan en la escuela, pienso que en las aulas deberíamos de leer esas cartas. Son documentos extraordinarios, pero ausentes en nuestra educación”, compartió Fernández.

Bajo el lema de “El héroe que olvidó la historia oficial”, Pedro J. Fernández realizó esta obra en la cual, de manera innegable, se humaniza al hombre que se convirtió en el primer emperador de México.

“Esto abre mucho la humanidad no sólo de Iturbide, sino de Guerrero. Es importante que el personaje cuente su versión de las cosas. Siempre hemos visto la Guerra de Independencia desde los ojos de Hidalgo, de Morelos, pero no de Iturbide. Creo que a los realistas siempre los hemos tratado muy mal, siempre los hemos visto como los españoles cuando la mayoría de ellos eran americanos”.

Sin embargo, pese a que Agustín de Iturbide es el pilar y protagonista principal, esta obra también refleja la importancia de las mujeres en la Guerra de Independencia, misma que, según lo señala Fernández, siempre ha sido contada a través de las hazañas realizadas por los hombres.

“Quise que hubiera un contraparte femenino importante en la parte de Iturbide, porque ese tipo de historias tampoco nos las cuentan. La Guerra de Independencia ha sido principalmente contada a través de los hombres”, remata el autor.