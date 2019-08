El clásico de Fernando del Paso va a escena

La novela “Palinuro de México” es una de las obras clave de la literatura mexicana del siglo XX. Obra cumbre de Fernando del Paso, en 1982 ganó el Premio Rómulo Gallegos de Venezuela, que durante medio siglo premió a las mejores novelas escritas en español. Su personaje, Palinuro, fue el más entrañable para su autor, con guiños biográficos en toda la obra. Con una gran influencia de James Joyce (aceptada por el propio Fernando), el escritor conjugó en su libro diversos géneros, entre ellos el teatro. De entre sus cerca de 700 páginas se extrae una puesta en escena que pronto se podrá apreciar en Guadalajara: “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia”, que llegará al Conjunto Santander de Artes Escénicas de la mano del grupo de Centro Universitario de Teatro. La dirección es de Mario Espinosa y Clarissa Malheiros.

Griselle Ocampo es una de las actrices que da vida a los personajes de la obra. Vía telefónica, platicó del proyecto: “Es nuestro segundo montaje de titulación. Mi personaje es Colombina, forma parte de los personajes de la comedia del arte. Son dos realidades, la de la vecindad y el otro plano con los personajes de la comedia del arte. Colombina es la líder femenina del grupo de estudiantes que quieren manifestarse”.

Al igual que toda la novela, la obra de teatro cuenta con humor: “Es muy lúdica, porque provoca que los espectadores se rían de una realidad muy cruel”. La parte teatral es la sección del libro donde está más presente el movimiento del 68: “Creo que ilustra muy bien lo que pasó”, comentó la actriz. Para la inmersión en la época, el equipo de trabajo se sumergió en la historiografía del 68 en México, además de leer la novela: “Para acercarnos más y tratar de retratar la esencia de la obra”.

Un montaje que retrata la realidad

Visualmente, la obra cuenta con una escenografía que permite apreciar las dos realidades: “Se ve la vecindad, varias puertas y ventanas por donde se asoman los personajes. Son tres pisos, entonces eso puede hacer que el espectador identifique bien a cada personaje y la relación entre ellos. La parte de la comedia del arte se desarrolla más al frente: pienso que hace un buen contraste con lo que sucede detrás. Al final siempre están presentes”. Natalia Sedano es la escenógrafa. Son trece los actores que participan en esta puesta en escena, varios interpretan a múltiples personajes entre ambas realidades.

Para Griselle, participar en una puesta en escena como esta, como parte de su formación profesional, ha sido positiva: “Estoy muy agradecida de haber cerrado la carrera con este montaje. Me parece que la manera en que Mario dirigió el proceso fue muy acertada. Fue un trabajo muy arduo por los meses de montaje. Nos hizo adentrarnos bastante en el texto de Fernando del Paso y en la investigación sobre lo que pasaba en México en ese año”. La experiencia de lectura enriqueció su visión de la historia: “Lo que aparece en el final me parece muy, muy poético. Cuando empecé a leer el libro los relacionaba con algunos personajes de ‘Palinuro en la escalera’, pero no es exactamente igual. Mucho de la novela sirve para complementar la obra”.

Colombina, su personaje, le ha representado varios retos por sus características: “Primero corporalmente, porque los personajes de la historia del arte obligan a que el código sea el cuerpo. Los movimientos tienen que ser muy amplios, pero muy claros para que pase lo que se quiere decir. Todos los personajes de la comedia del arte llevamos máscara, que tiene ya un gesto fijo: todo lo demás lo dice el cuerpo y la voz. Creo que el cuerpo es de los elementos principales para los personajes de la comedia del arte. Ese fue tal vez el mayor reto para mí, aunque sale mucho por instinto: fue solo ver qué cosas técnicas ajustar para que quedara el personaje”.

Asiste

“Palinuro en la escalera”, de Fernando del Paso del Centro Universitario de Teatro, el viernes 30 (20:30 horas) y sábado 31 de agosto (19:00 horas). Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.