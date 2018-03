El arte tapatío conquista Venecia

Los últimos meses de la pintora tapatía Karla de Lara han estado ajetreados: en octubre de 2017 ganó el Premio Bienal de Florencia Leonardo Da Vinci y el pasado 18 de marzo fue distinguida con el Bienal de las Naciones en Venecia. En entrevista, la artista nos habla de lo que significa ser la primera mexicana en obtener estos reconocimientos. Además, el resto del año tiene programadas exposiciones en París y Londres, y en julio hará un mural en el Festival de Cine de Sicilia.

—¿Qué significa ser reconocida en la Bienal de las Naciones en Venecia?

—Obtener el primer lugar, en una selección de 500 artistas internacionales, me hace sentir muy orgullosa… Pero como lo dije el día de la premiación, este triunfo es para México. Para mí es muy importante mostrarle al mundo nuestra riqueza cultural y aún mas, el talento que tenemos los artistas mexicanos. El mensaje es luchar por nuestros sueños, por nuestras metas, y tratar de contribuir a mejorar la imagen de nuestro gran país.

—¿Puedes dimensionar la importancia de este premio, para que el lector comprenda su importancia?

—Tengo ya varios años picando piedra fuera de México, sin lugar a dudas este premio es lo más importante que he obtenido en Europa y Venecia es considerada la cuna del arte mundial.

Haber obtenido el primer lugar, entre tantos artistas de talla internacional (500) y siendo la primera mexicana en obtenerlo, sin duda me pone en una muy buena plataforma, yo soy una mujer de retos, y esto me compromete aún más. Estoy preparando ya mis siguientes exposiciones en Europa, y obviamente gracias a este reconocimiento muchas más personas empezarás a seguir mi carrera y a abrirme nuevas puertas; hoy, por ejemplo, tuve la gran oportunidad de sentarme con el Embajador de México en Roma, el ingeniero Juan José Guerra Abud, que tiene un gran amor por nuestro país y colaboraremos juntos para regresar a Roma a presentar mi exposición “Pasión por México”, ya tengo varios proyectos en puerta, que conforme se vayan cerrando se los iré presentando; sin embargo, gracias a varios reconocimientos y en especial éste, se me empiezan a dar oportunidades más grandes e interesantes, que seguramente repuntarán en mi carrera y ayudaran a nuestro país a abrirle a más artistas mexicanos la puerta de Europa.

“Nostalgia veneciana”. Segunda pieza dentro de la bienal. ESPECIAL

—¿Qué le aporta a tu carrera este triunfo?

—La satisfacción de saber que estoy haciendo bien las cosas y el impulso para cada día esforzarme más.

Cabe señalar que para la Bienal de Venecia, Karla presentó dos piezas, las dos eran la misma imagen, pero en dos técnicas distintas, destacando el pop hiperrealista.

—¿Las piezas con las que ganaste las traerás a Guadalajara para exhibirlas?

—Espero que sí, pero tendré que pedir la autorización de sus dueños, ya que estas piezas estaban comprometidas antes de salir a la Bienal.

“Verano en Venecia”. Pieza con la que participó la tapatía. ESPECIAL

Recientemente, Karla viajó a la Ciudad de México porque hizo un cuadro para la Cumbre de Comunicación Política; además, el 10 de marzo reconocida, en dicha ciudad, con otro galardón llamado Royal Crown to Excellence, el cual le fue entregado en el Hotel Barceló. “Este reconocimiento fue muy gratificante, pues agradezco que el sector empresarial también reconozca mi esfuerzo y mi pasión. Estoy muy contenta, han sido meses de levantar la cosecha, de muchos años de sembrar sueños, tenacidad; pero, sobre todo, de expresar lo que siento, y de cómo quiero que nos vean como mexicanos en el mundo”.