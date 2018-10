El arte de producir el éxito

Emilia Hernández fundó Soul Arts Productions en agosto de 2014, tras presentar “Despertares”, espectáculo de danza que produce junto con su hermano Isaac Hernández. Con pocos pero nutridos años de actividad, la casa productora recibió el reconocimiento del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, en la sexta edición de sus premios. “Despertares” es una gala de danza que reúne a bailarines de las grandes compañías mundiales, con números de coreógrafos actuales.

Más allá de los reconocimientos institucionales, el aplauso del público y colocar a “Despertares” como un espectáculo de talla internacional son grandes satisfacciones para Emilia: “Nos da mucho gusto. Es un referente en México y en el mundo: nos han llegado correos de productores, directores de otras partes del mundo que han escuchado del espectáculo. Los ojos del mundo han volteado. Cuando nació la idea era un sueño inalcanzable: nos llegaron a decir que iba a ser casi imposible lograrlo”, comentó en entrevista.

Algunos de los comentarios que recibieron cuando quisieron montar “Despertares” por primera vez, comentó Emilia, fue ir paso a paso: “Empieza poco a poco, ve a teatros pequeños, después vas creciendo”. Pero su decisión ya estaba tomada: “En México eso se ha hecho por muchos años, ahora se tiene que revolucionar el concepto del consumo cultural. Para hacerlo tomamos los riesgos que implica. Queremos ser una inspiración para los jóvenes que tienen sueños de hacer un proyecto y les dicen que no se puede: cuando se desea hacer algo se logra”.

Emilia es hermana mayor de Isaac y Esteban Hernández, bailarines con carrera internacional con los que ha compartido el éxito: “Soy la mayor de los once hermanos. Cuando a Isaac le dieron la beca para estudiar en Estados Unidos tenía el requisito de tener un tutor legal para recibir la beca, de más de 21 años”. Su madre la exhortó a irse a Nueva York: lo intentó seis meses y se quedó diez años: “Estoy agradecida. Logramos tener ese amor por México, nunca nos olvidamos del país”.

Al ser testigo y partícipe del éxito de sus hermanos, Emilia tiene varios consejos para quienes deseen dedicarse a las artes: “Tienen que estar absolutamente seguros que esa profesión es el amor de su vida, que les encante. El carácter es determinante: mucha gente dice que la disciplina antes que el carácter, creo que primero es el carácter. Se necesita para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar, no es una profesión fácil”. En el tema del carácter, Emilia recordó cómo Isaac salió adelante de las lesiones: “Estuvo postrado en la cama un año, como si estuviera paralítico: hubo momentos oscuros. Esos momentos no se enfrentan con disciplina, se enfrentan con carácter”.

El esfuerzo dio frutos, pues Isaac recibió este año el premio Benois de la Danse, premio de gran prestigio en el mundo de la danza. Emilia contó una experiencia por la fama que ha cobrado su hermano: “Hace poquito visité a Isaac en Londres. Tomé un taxi de la estación de tren al English National Ballet donde iba a verlo. El taxista me preguntó de dónde era, me dijo ‘Ah, aquí en Londres hay un bailarín que es mexicano, muy, muy famoso’. Lo dejé que me dijera qué pensaba. Cuando íbamos llegando le dije que ese mexicano es mi hermano”.

¿Qué sigue?

Sobre el futuro de “Despertares”, que ha alternado entre la Ciudad de México y Guadalajara, Emilia adelantó: “Tenemos pensado en 2019 volver a presentar ‘Despertares’ en la Ciudad de México con ‘Despertares Impulsa’, que en este 2018 fue la primera edición”. El plan también es traer de nuevo el espectáculo a Guadalajara: “Nos interesa volver, es nuestra ciudad natal. Estamos viendo fechas. Es un espectáculo muy complejo por las agendas de los artistas del elenco. Tratamos que tengan una estadía más larga en el país y hacer las dos ciudades”. Sobre “Despertares Impulsa”, la productora agregó: “Fue una experiencia memorable para todos los jóvenes que estuvieron en todos los talleres, conferencias y cursos que se ofrecieron en forma gratuita”.