El arte como coraza

La artista Rocío Coffeen expondrá en el Museo Regional de la Cerámica, gracias al Instituto de la Artesanía Jalisciense, con una selección de obras recientes y parte de su producción anterior. “Corazas” es el título que eligió para esta exposición, compuesta por 34 piezas. La creadora platicó que esta nueva muestra incluye “un poco de las diferentes disciplinas que manejo”. Entre las técnicas de pintura y dibujo están piezas al óleo, acrílicos, grafitos, mixtos, tinta china, además de arte objeto, aluminio y su nueva inclusión artística: tres piezas de cerámica, una nueva disciplina para ella.

“La verdad tenía temor, miedo de poder hacer algo de escultura en cerámica, nunca lo había hecho, no había modelado. Nunca tomé clases de escultura. Pero perdí el miedo y ha sido una maravilla para mí”.

Rocío habla de su acercamiento con la cerámica, que comenzó con una invitación de Paco Barrera para acudir a su taller de esta disciplina. Aunque en aquella ocasión no asistió, poco después Magdalena Piedra la invitó, oportunidad que no dejó pasar:

“La verdad tenía temor, miedo de poder hacer algo de escultura en cerámica, nunca lo había hecho, no había modelado. Nunca tomé clases de escultura. Pero perdí el miedo y ha sido una maravilla para mí”.

La maravilla de crear

Para la artista tapatía, trabajar con la arcilla ha sido una grata experiencia. Reconoce que cada una de las diferentes técnicas que utiliza tiene sus lados positivos: “Cada técnica tiene su encanto: el óleo es la técnica por excelencia, es muy luminoso su color, el acrílico también tiene su encanto, seca muy rápido, se puede trabajar de forma más espontánea precisamente porque seca rápido; la acuarela no la trabajo tanto pero es muy rica, se trabaja con la cuestión del accidente, las manchas, el goteo; el grafito me encanta, se me hace padrísimo poder trabajar en una hoja totalmente blanca y con un simple lápiz crear personajes”.

Sobre las tres obras de arte objeto, acotó que las ha realizado a través de los años: “Tienen mucho que ver con mi historia personal y el taller de mi padre, donde actualmente pinto y trabajo: tienen elementos que guardaba allí, fierros, engranes, resortes, quería darle vida a algo que estaba totalmente sin uso”. Thomas Coffeen es su padre, también artista (como sus hermanos).

El hilo conductor de esta exposición es el del título, pues las corazas aparecen en sus obras: “Casi todos mis personajes lo tienen, y tienen formas de animal… La técnica es sólo el vínculo para que los personajes afloren”.

Dicho elemento ha sido una constante para Rocío: “Es inevitable para mí, salen de forma espontánea. Es como si fueran un vínculo para que se puedan mostrar, es abrirles una ventana para que demuestren, o nos observen”. Sobre esta figura simbólica, Rocío agregó: “Hurgando en mi interior me he dado cuenta de que en los momentos malos mi coraza es el arte, dibujar, pintar; también cuando las cosas van bien me permite disfrutar más la vida y la maravilla de crear”.