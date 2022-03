El Tlakuache regresa con un monólogo de marioneta

Con la convicción de plantear preguntas a partir de un montaje escénico que es un monólogo para marioneta, la compañía local de títeres El Tlakuache presentará este siguiente fin de semana el estreno de su más reciente producción, 'El sueño de la marioneta', en el Teatro Jaime Torres Bodet; la cita es el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3 de abril, las dos primeras fechas a las 19:00 horas y el domingo a las 18:00 horas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ihonatan Ruiz, director de la compañía y creador de esta pieza teatral para marioneta, refiere que “hace cinco o seis años hicimos un montaje llamado 'Los sueños de Pako' , y concluyó la producción. El grupo se desintegró entonces, y el títere protagonista ('Pako') se quedó en una caja, varado”.

Justo en ese tiempo el también actor refiere que “estaba en mi casa y veía la marioneta, me parecía injusto se quedara ahí solamente; esto, poco antes de que comenzara la pandemia, y comencé a escribir la historia y compartí esa sensación de permanecer encerrado. Además, se sumaban los conflictos personales derivados de no poder hacer teatro 'como tal', por la imposibilidad de convivir e ir al teatro. Eso ayuda a comprender la frustración de un títere que tenga conciencia de estar vivo y, por ello, frustrado en su confinamiento”.

Lo anterior es prueba de complejidad, pues si bien el actor “es una persona que al concluir la función va a su casa, el actor necesita tres animadores y al público para que, en ese momento de la función, pueda tener vida. ¿Y qué pasaría si el títere tuviera conciencia de estar vivo? Encerrado no es estar muerto, sino estar en una especie de limbo. Al hacernos estas preguntas, el grupo completo comenzó a hacer modificaciones a mi texto inicial. Y creo que nos quedó un trabajo bastante profundo y lleno de preguntas, más que respuestas”.

Un ejercicio de imaginacion

Otra experiencia que se basa en la inspiración para este montaje fue la participación del grupo en la Muestra Nacional de Teatro, hace algunos años, donde se cuestionaba si una compañía de títeres debía participar o no; “y en este caso específico -dice Ruiz-, la marioneta quiere ser actor, tener una nueva oportunidad de estar en escena y sentirse vivo. Dentro de la historia, así, la obra para niños no podrá ser ya más, pero queda la oportunidad de una audición”.

El símil, claro, recuerda a ' Pinocho' , explica el director, “pues como él desea ser un niño real, en este caso busca convertirse en actor, interpretar una obra más seria (porque juzga que ya cambió, que maduró); en cierta forma, es una forma de enfrentar la realidad en un ejercicio de imaginación . Al final, la cuestión era lograr que cuestionara su propia identidad (y la de los titiriteros, con lo que pone en crisis la relación entre ambos roles). Así ¿puede la marioneta albergar sentimientos humanos?”.

Cortesía

Desafíos para la escena

Para lo que significa el montaje en sí, “el mayor reto -explica Ruiz- fue que debemos tener una marioneta sola en escena, por cerca de 45 minutos; es decir, planear un monólogo para un títere que habla y habla y habla. Eso es raro, porque con los títeres lo que hacemos es pensar en imágenes y acciones, pues no aguantan tanto texto. Eso sí, pueden hacer muchas cosas que un actor no (volar, por ejemplo); pero hablar es un ejercicio más para un actor, entonces eso plantea un desafío”.

De este modo, en el monólogo, detalla el director, “la cuestión fue imaginar qué podía hacer el título para sostener este monólogo, porque la sensación de 'vida' se sustenta en el movimiento y las acciones, de otra forma se cae, es muy difícil mantenerla y con un monólogo, mucho más, porque es más tiempo el que uno debe mantener esta convención y la convicción del espectador”.

clasificación distinta

En lo que representa el tercer montaje “para adultos” de la compañía, este estreno de “El sueño de la marioneta” es también, afirma Ruiz, “para que aquellos que eran niños cuando vieron 'Los sueños de Pako' ahora, más grandes , pueden ver una especie de spin off del mismo títere donde cuenta su propia historia, ahora para adolescentes y adultos. Lo que pasó es que el títere creció, maduró y adquirió conciencia; la cosa es averiguar qué pasaría en esas condiciones, como ejercicio de imaginación”.

Ahora, clasificarla para adolescentes y adultos ha sido, más bien, explica el titiritero, “no por lenguaje o imágenes inapropiadas, se trata de un tema que no creo que atraiga mucho a los niños , pues quizás apenas busquen descubrir la relación con sus padres o sus amigos; aquí los dilemas son con la propia identidad, cuando uno se pregunta para dónde va, si ha valido la pena el camino elegido, por estar en crisis o carecer de recursos. No es que un niño no la pueda ver, sospecho no le va a interesar”.

TOMA NOTA

Agéndalo

“El sueño de la marioneta”, de la compañía El Tlakuache, en el Teatro Jaime Torres Bodet (Av. España 2020, Col. Moderna, GDL).

Fechas: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de abril.

Horarios: 19:00 horas (1 y 2 de abril)/ 18:00 horas (3 de abril).

Sinopsis: Por conflictos entre productor y director, se cancela la función de títeres donde participaba “Pako”, el títere protagonista. Sin trabajo, es guardado en una caja donde se halla sin vida, pero no muerto. Ahí, despierta o sueña que despierta y hará hasta lo imposible para volver a la escena, donde se siente realmente vivo ¿Habrá tomado la mejor decisión sobre su carrera? ¿Qué le pasa a un títere que ya no actúa? ¿Qué sueñan los objetos guardados y fuera de la escena? Esta obra imagina una respuesta posible a esas preguntas.

Costo: 150 pesos (general)

Venta de boletos: https://voyalteatro.com/cartelera/evento/1538

MQ