El México que pudo ser: una ficción de Gerardo Laveaga

El escritor, profesor de Derecho y columnista, Gerardo Laveaga presenta su novela “Si tú quieres moriré”, editada por Planeta. La novela del México que pudo ser está situada en el momento histórico en el que la nación ha conseguido independizarse de España. Sus protagonistas son Valentín Gómez Farías, Lucas Alamán y Antonio López de Santa Anna, sin embargo, le da un giro a la historia.

En la trama, el país queda en manos de Gómez Farías, amenazado por los conservadores, cuya cabeza más prominente es Lucas Alamán. Ambos se enfrentarán y, como resultado, Estados Unidos acabará partido por la mitad, mientras México inicia un periodo de estabilidad y crecimiento que lo llevará a convertirse en una potencia mundial.

“Esta es una ucronía, hay una parte de la historia del país que se conoce poco, que es después de que Iturbide se vuelve emperador y es derrocado, de pronto queda un pequeño vacío y la gente casi ya no conoce lo que pasa después de que se firma la Constitución de 1824, nos volvemos a enterar hasta el 36 cuando tenemos la guerra con Estados Unidos y el régimen central, y entra Santa Anna a escena. Pero son 10 años perdidos que desde mi punto de vista fueron cruciales y en esta novela, lo que yo hago es recrear ese momento en el que se firma la Constitución de 1824, pero hago una pequeña variante, Santa Anna muere”, detalla el autor.

Agrega: “La verdad es que la historia está llena de casualidades y cada casualidad y cada cambio hacen que se transforme. En mi novela, con la muerte de Santa Anna, se posicionan los dos líderes más importantes: Lucas Alamán del partido conservador y Valentín Gómez Farías del partido liberal, un gran jalisciense, por cierto”.

Durante la narración, el escritor recalca que el hubiera sí existe, “no por lo que pasó, sino por lo que puede pasar. El hubiera te obliga a pensar no en lo que tendrías que haber hecho ayer, sino en lo que tendrías que estar haciendo hoy para que mañana te vaya bien”.

Una historia oportuna

Cuando Gómez Farías se da cuenta que no tiene el apoyo de la mitad del país, que todos los sectores conservadores están contra él y decide pactar con Alamán, la primera decisión que toman juntos es vender Texas a Estados Unidos.

“Pero eso genera un problema, porque la mitad de ese país quiere que Texas sea esclavista y la otra mitad no. Entonces, empieza un problema terrible, y el presidente de Estados Unidos es Zacarías Taylor, héroe de guerra con México, pero como no hubo guerra con el país porque vendimos Texas, pues el presidente es James Buchanan, un pacifista que decide dividir Estados Unidos”.

Señala, que sin preverlo, “Si tú quieres moriré” resulta pertinente con la transición hacia el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Yo no la escribí con esa visión, pero ahora que lo veo es muy oportuna. La política siempre es un ejercicio de reconfiguración, pero a veces los actores tienen la grandeza y el ánimo de ver hacia la historia, y a veces no, porque solo se quieren enriquecer y lo que pase ya no importa”.