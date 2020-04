El MAZ inaugura sala virtual

El Museo de Arte de Zapopan (MAZ) inauguró ayer “Sala abierta”, espacio virtual que en su primera etapa presentará el trabajo de artistas que viven y trabajan en Guadalajara. La primera exposición que se puede apreciar hasta el próximo 6 de mayo en https://maz.zapopan.gob.mx/sala-abierta/.

La muestra con la que arranca la “sala” cibernética del museo zapopano es “Mirada lesa”, del artista Ramiro Ávila, la cual pertenece a “Vista menguante”, proyecto presentado hace un par de años en el que el creativo busca encontrar nuevas formas de producir arte; en esta pieza, por ejemplo, se basa en la privación sensorial.

“Yo trabajé el proyecto a finales de 2018 y está basado en una condición médica que se llama ‘Ojo médico’ y que también se le conoce como ‘Ojo perezoso’, que yo he padecido desde los siete años. Yo creí que era algo normal hasta que se me diagnosticó cuando fui a hacerme un examen de la vista. Entonces, yo estaba buscando formas distintas de crear a las que ya estaba acostumbrado, así que usé este pretexto para generar experiencias nuevas y que éstas alimentaran mi producción”, detalla el artista.

En esta afectación que se presentó en su infancia, un ojo se desarrolla más pronto que el otro. “Yo, por ejemplo, con ese ojo (el derecho), veo borroso, veo manchas, sí color y formas, pero no profundidad”. Si la condición se descubre a tiempo durante la niñez, existen terapias y ejercicios que pueden ayudar a que el ojo se recupere, pero Ramiro se enteró de esto hasta los 20 años, por lo que ya no tuvo reparación. “Entonces, la mayoría de mi trabajo está inspirado en las formas alternativas de percibir la realidad como la mitología y lo esotérico”.

Otras formas de ver

“Vista menguante” es el proyecto general y de éste se desprende la pieza “Mirada lesa”, una recopilación de videos obtenidos con una cámara GoPro de la que tomaba registro en primera persona, mientras llevaba una máscara que él diseñó y que sólo dejaba libre su ojo derecho, el afectado, y su boca. La filmación está editada como un video musical y tiene un carácter de presentación al estilo de un opening de anime.

“Se me ocurrió que a través de bloquear mi ojo izquierdo y obligarme a ver con el ojo que tengo dañado, iba a tener acceso a otra forma de ver, pensar que podría llevarme a lo desconocido, al inframundo, hacia la muerte y la oscuridad. Por eso diseñé la máscara, además me puse a hacer cosas cotidianas como ejercitarme y andar por mi departamento. Entonces, empecé a experimentar y descubrí que me aburría muchísimo, no podía ver mi celular, no podía leer, no podía ver la televisión ni usar mi computadora”.

Él esperaba encontrar cambios en su motricidad al ver con el ojo afectado, pero la novedad se dio por la parte sentimental. “Descubrí que mi cuerpo ya estaba muy acostumbrado y que podía moverme normalmente, en realidad las repercusiones de tener la vista limitada fueron emocionales, porque era un poco deprimente no ver en su totalidad”.

La canción que lo acompaña es “Be a body”, de una artista canadiense llamada Grimes. Ramiro destaca que en su exploración artística le gusta enrolar aspectos cotidianos y personales que disfruta, como en este caso los videoclips —pues es admirador de estos desde que veía MTV—, para correlacionarlos con sus piezas artísticas.

